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البنوك بدأت تحويل توزيعات الأرباح المحتجزة منذ سنوات

مصر تسدد هذا العام 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية

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تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017

القاهرة (رويترز)

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في مقابلة تلفزيونية، إن مصر ستسدد هذا العام 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، وإن البنوك بدأت بالفعل تحويل توزيعات الأرباح المحتجزة منذ سنوات للشركات الأجنبية العاملة في البلاد.

وفي مقابلة مع قناة تلفزيون دي.إم.سي، مساء الجمعة، قال عامر إن مصر ستحصل في مارس المقبل على مليار دولار من البنك الدولي تمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يهدف لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي.

وفي مواجهة عجز موازنة متفاقم، بدأت مصر سلسلة إصلاحات اقتصادية مؤلمة وأخذت خطوات لإصلاح سياستها النقدية وإنهاء دعم الطاقة وتخفيف القيود الرأسمالية. وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي في مسعى لجذب رأس المال الأجنبي، مما شجع صندوق النقد الدولي على الموافقة في وقت لاحق من ذلك الشهر على اتفاق تمويل مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال في وقت سابق من هذا الشهر إن مصر تعمل على وضع آلية جادة لخفض بقية مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد. وانخفضت مستحقات شركات النفط العاملة في مصر نهاية ديسمبر الماضي إلى 3.5 مليار دولار من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق.

وعن الآثار الإيجابية لتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، قال عامر «البنوك تلقت 13.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر معظمها من المصريين». ... المزيد
     
 

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