مصر تسدد هذا العام 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية

القاهرة (رويترز)
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في مقابلة تلفزيونية، إن مصر ستسدد هذا العام 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، وإن البنوك بدأت بالفعل تحويل توزيعات الأرباح المحتجزة منذ سنوات للشركات الأجنبية العاملة في البلاد.
وفي مقابلة مع قناة تلفزيون دي.إم.سي، مساء الجمعة، قال عامر إن مصر ستحصل في مارس المقبل على مليار دولار من البنك الدولي تمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يهدف لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي.
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وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال في وقت سابق من هذا الشهر إن مصر تعمل على وضع آلية جادة لخفض بقية مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد. وانخفضت مستحقات شركات النفط العاملة في مصر نهاية ديسمبر الماضي إلى 3.5 مليار دولار من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق.
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