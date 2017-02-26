«العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة» تعقد لقاء تعريفياً مع الموظفين

أبوظبي (الاتحاد)

عقد فلاح محمد الأحبابي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، اللقاء التعريفي الأول مع موظفي المؤسسة العليا بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد، بهدف التواصل الفاعل والمستمر بين الموظفين كافة والإدارة العليا. وأكد خلال اللقاء ترحيبه بكل مقترح يؤدي إلى تطوير العمل، مشيرا إلى أنه يؤمن بالمنهج الإداري الذي يعتمد على الأبواب المفتوحة.

وألقى الأحبابي في حضور أعضاء مجلس الإدارة كافة كلمة، عبر فيها عن سعادته الغامرة باللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز ثقافة التواصل والتفاعل بين الموظفين والإدارة العليا، وخلق علاقة تفاعلية بين الطرفين، يُتبادل خلالها الآراء والاستماع إلى جميع وجهات النظر في القضايا المرتبطة بالعمل، ما ينعكس إيجاباً على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة في ظل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة لحكومة أبوظبي.

وقال الأحبابي إن منظومة السعادة هي منظومة مترابطة ومتكاملة، حيث إن إسعاد الموظف، سينعكس بالضرورة على سعادة المستثمرين وجميع العملاء والشركاء الإستراتيجيين، لذلك فإننا نعتبر نجاحنا في تحقيق السعادة الداخلية للموظفين شرطاً أساسياً لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة العليا والتي تعتبر جزءاً من الرؤية الحكومية الشاملة لإمارة أبوظبي 2030.

وأضاف، أن إدارة المؤسسة العليا تقدر عالياً جهود موظفيها والدور الذي يقومون به في خدمة العملاء والشركاء الإستراتيجي، لذلك فإنها تهتم كثيراً بتوفير بيئة عمل مناسبة تحفزهم على الإنتاجية والعطاء وتحقيق النجاح على جميع الأصعدة، مؤكداً أنه وأعضاء مجلس الإدارة الجديد يؤمنون بسياسة الأبواب المفتوحة.