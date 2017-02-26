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«آيدكس».. الأمن والاقتصاد
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تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017

محمد المهري

الأحداث العالمية والمعارض والأنشطة العملاقة، لا تنجح ولا تقام إلا في الدول العالمية والمتقدمة، وما نشاهده من معارض عالمية متنوعة وذات طابع استراتيجي ومصيري للدول وتقام على أرض الإمارات، هذا له دلالاته ومؤشراته.

والإمارات دولة تتمتع بثقة عالمية وأمن متقدم ونظام متعافي وبيئة تحتية متكاملة ومتطورة ومترابطة، والإمارات هي دولة تستحق ثقة العالم، فاستضافت آيدكس، وجمعت على أرضها، كبرى شركات التصنيع العالمي، إذ حققت به العديد من المكاسب المتنوعة، منها القوة العسكرية، والسمعة السياسية والسيادة المتزنة.

كم من الدول العالمية تتمنى أن تستضيف أسلحة العالم وتحقق الفوائد العائدة من معارض الدفاع، ولكن العالم لايثق بسهولة. أما الإمارات فقد أثبتت للعالم بأنها خير مكان للتبادل العسكري والخبراتي والتجاري، هي الأمان وهي المكان.

حسب التصاريح الرسمية، بأن 1235 شركة عالمية متخصصة بالصناعات الدفاعية شاركت في آيدكس، و150 شركة إماراتية عرضت أحدث منتجاتها العسكرية.

وأبرمت 90 صفقة بقيمة 19 ملياراً و17 مليون درهم، وحصدت الشركات المحلية 57 صفقة

فتأمل معي كثافة الأرباح والعوائد من هذا المعرض العالمي.. ... المزيد
     
 

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