«دبي الملاحية» تطرح محفظة مبتكرة من خدمات الترخيص

دبي (الاتحاد)
أكدت «سلطة مدينة دبي الملاحية»، عزمها على تقديم محفظة متكاملة من خدمات الترخيص البحري، على هامش مشاركتها في «معرض دبي العالمي للقوارب 2017» الذي سيستضيفه «نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي» بين 28 فبراير الجاري و4 مارس المقبل، حسب بيان أمس.
وتندرج الخطوة في إطار التزام السلطة البحرية تسهيل إجراءات الترخيص البحري الذي يعتبر ركيزة أساسية لضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أعلى معايير السلامة المهنية، وأفضل الممارسات البيئية والقرارات المحلية والدولية، وصولاً إلى قطاع بحري آمن ومتكامل ومستدام.
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ويمثل الجناح منصة موحّدة ومتكاملة لإتمام اختبارات الحصول على رخصة القيادة البحرية واستكمال إجراءات ترخيص الوسائل البحرية بأنواعها بسرعة وسهولة تامة، بما يلبي احتياجات الزوار والعارضين خلال الدورة الخامسة والعشرين من الحدث الإقليمي الأبرز في قطاع الملاحة الترفيهية.
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وقال علي الدبوس، المدير التنفيذي للعمليات في سلطة مدينة دبي الملاحية: «لطالما شكلت آليات الترخيص البحري دعامة أساسية لتنظيم وتعزيز وتطوير القطاع البحري المحلي، بما يواكب المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، ما يدفعنا إلى السير قدماً في مساعينا الحثيثة لتطوير محفظة متكاملة من خدمات الترخيص البحري التي من شأنها تعزيز المقوّمات التنافسية لمكونات التجمع البحري، وصولاً بدبي إلى مصاف أهم العواصم البحرية في العالم في حلول العام 2020.