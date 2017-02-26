«مجلس الأبنية الخضراء» يضم «أكزونوبل»

دبي (وام)

انضمت «أكزونوبل» لتقنيات وابتكارات الدهانات إلى عضوية «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» المنتدى المستقل الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز وتشجيع الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء.

وقال راجيف راجغوبال المدير الإقليمي لوحدة أعمال مواد الطلاء في الشرق الأوسط وأفريقيا: إن التعاون مع مجلس الإمارات للأبنية الخضراء يهدف لبناء مستقبل أكثر خضرة لأجيال المستقبل من خلال توفير بيئات عمرانية ومعيشية مستدامة.

وأضاف: «إن اعتماد الممارسات الخضراء في قطاع البناء أصبح أولوية قصوى في دولة الإمارات والعالم، إذ تشير الدراسات إلى أن نحو ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة تأتي من المباني التي تستهلك أيضاً ما يقدر بـ40% من إجمالي إنتاج الطاقة في العالم، وما يعادل ربع الاستهلاك العالمي للمياه».

ورحب سعيد العبار رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء بانضمام «أكزونوبل» كعضو مؤسسي في المجلس، معرباً عن أمله في الاستفادة من الخبرات والمعارف الكبيرة التي تتمتع بها ومشاركتها مع بقية الأعضاء والمجتمع عموما للعمل يداً بيد على تعزيز استدامة بيئات المباني.

وتعتبر «أكزونوبل» جزءاً من المؤشر العالمي للكيماويات والمؤشر الأوروبي ضمن «مؤشر داو جونز العالمي للاستدامة DJSI». وإضافة إلى تركيزها على تصنيع منتجات الطلاء والدهان الصديقة للبيئة تعد «أكزونوبل» من الشركات الرائدة في المشاريع التطويرية المسؤولة اجتماعياً.