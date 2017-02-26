الشارقة تبحث تفعيل التعاون لتنفيذ استراتيجية الإمارات في مجال الطاقة

الشارقة (وام)

بحثت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع الهيئة الاتحادية للكهرباء وشركة الإمارات للغاز الطبيعي المسال سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة - خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة مع محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وأحمد مطر المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للغاز الطبيعي المسال - ضرورة تكاتف الجهود وتعاون جميع المؤسسات والهيئات والدوائر في الدولة لرفع كفاءة الطاقة وتنفيذ مزيد من الدراسات والأبحاث الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة والتعاون الفعال لتنفيذ استراتيجية الإمارات للطاقة لعام 2050 التي أطلقتها القيادة الرشيدة وتستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40% ورفع إسهام الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%.

وأوضح أن الاجتماع بحث عدداً من المحاور المهمة واستعرض أهم القضايا المطروحة في قطاع الماء والكهرباء والغاز الطبيعي على مستوى الدولة إلى جانب المستجدات المتعلقة بتطوير خدمات الكهرباء والمياه بما يواكب النهضة العمرانية والاستثمارية والمشاريع الكبرى التي تشهدها الدولة في كافة المناطق.

وأشار إلى مناقشة النمو المتوقع للطلب على الطاقة خلال المرحلة المقبلة والذي يتراوح بين 6 إلى 10% والاتجاهات العالمية نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة لضمان استدامة موارد الطاقة وضرورة العمل على خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة من عملية إنتاج الكهرباء.