«قطر يليكس»: الجواز القطري في خدمة الإرهاب

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشف موقع «قطر يليكس» المعارض للنظام القطري والمتخصص في فضح جرائم النظام القطري الداعم للإرهاب في المنطقة عن كواليس تأشيرة الإرهاب القطرية لميليشيات الحوثي وقيادات وكيانات إرهابية في العالم.

وعرض موقع المعارضة القطرية فيديو عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر» يوثق الجرائم التي ارتكبت من خلال استخدام جواز السفر القطري لتصدير الإرهاب حول العالم، حيث منحته لقادة التطرف لتأمين مخططات الحمدين المشبوهة، وإيواء الفارين من العدالة مثل يوسف القرضاوي، ومنح هذا الجواز لعبد العزيز المقرن ليتسلل إلى السعودية لتنفيذ هجمات إرهابية، بجانب هروب مخطط هجمات 11 سبتمبر إلى باكستان، بالإضافة إلى منح 56 جواز سفر دبلوماسيا للإخوان الهاربين من مصر.

وأشار «قطر يليكس» إلى كواليس استخدام الجواز القطري في خدمة الإرهاب منذ التخطيط لإحداث 11 سبتمبر إلى احتضان قيادات الإخوان الهاربين و20 ألفا من مليشيا الحوثي، ومنح 56 جواز سفر دبلوماسيا للإخوان الهاربين من مصر. وأوضح أن الدوحة استعملت جواز سفرها وسيلة لتنفيذ مخططاتها الإرهابية في المنطقة العربية والعالم.. هربت من خلاله مخطط هجمات 11 سبتمبر، واحتضنت قيادات الإخوان الهاربين و20 ألفا من مليشيا الحوثي.

.. و«الجزيرة» تدعم ميليشيات الإرهاب في ليبيا

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشف حساب «قطريليكس»، المعارض للنظام القطري على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مكالمة مسربة تكشف كيفية دعم الدوحة للميليشيا في ليبيا، حيث ظهر في الفيديو، قول أحمد الجازوي، القيادي بميليشيات مجلس شورى ثوار بنغازي «مطار بنينة لو يسيطر عليه إخوانك تقعد خلاص اتحلت المشاكل»، ليتساءل مراسل الجزيرة عبدالعظيم محمد: «إخوانك ليش مش قادرين يسيطروا على مطار بنينة؟».

ويكمل الجازوي «ماهو أنت عارف الذخيرة، الدعم الدعم الدعم»، ليتساءل محمد «لو في دعم يقدروا ايجيبوا مطار بنينة؟». وقال الجازوي «والله مش مطار بنينة.. ايجيبوا الشرق كله على مصر»، ويستكمل الأخير «يعني شنو حاجتكم بشنو؟».

وتتلخص مطالب الميليشيا في قذائف 105، و106، وكلاشن، ليتأكد الأخير من المطالب «يعني المسألة مسألة فلوس»، ليرد الأول: «أنت عارف التفاصيل كلها، وتعرفني من وين نجيب يعني»، والأخير «إن شاء الله خير».