التوجهات الأميركية للإدارة الجديدة... ألغاز يصعب حلها!

حسام عبدالنبي (دبي)

ما إن انتُخب رجل الأعمال الشهير دونالد ترامب رئيساً يوم 8 نوفمبر الماضي حتى توجهت أنظار الاقتصاديين في العالم إلى الولايات المتحدة الأميركية ترقباً للقرارات الاقتصادية التي يمكن أن تصدر عن الرئيس الجديد لدولة تعد أكبر الاقتصاديات في العالم وأكثرها تأثيراً على الاقتصاد العالمي.

وكان الترقب يأتي من عنصرين رئيسيين، أولهما أن «ترامب» يعد رجل أعمال ناجحاً وربما يكون أول رئيس أميركي يأتي من خلفية البيزنس ولم يمتهن السياسة بالشكل الواضح، كما كان الجدل المثار الأكبر حول قدرة الرجل على تنفيذ برنامجه ووعوده الانتخابية والتي جاءت جريئة وصادمة في الوقت ذاته.

وخلال أسابيع قليلة أصبح ظهور «ترامب» مرادفاً لوجود قرارات اقتصادية جديدة سواء عبر تغريداته على حسابه الشخصي على «تويتر» أو خلال المؤتمرات الصحفية والتصريحات التي تصدر عنه.

ويرى الخبراء أن حالة الجدل التي تثار حالياً تأتي من التأثير المتوقع للتصريحات والقرارات التي يمكن أن تصدر عن الإدارة الأميركية الجديدة والتي أصبحت تشكل ألغازاً يصعب حلها، فكل ما يصدر يمكن أن يغير خارطة العالم الاقتصادية، ويؤثر على الأسواق والبورصات والعملات والسلع الدولية وحتى العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين الدول.