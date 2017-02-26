قطاعات متعددة ومشروعات مستقبلية عملاقة

دبي (الاتحاد)

حققت المجموعة خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات العملاقة في مجالات متعددة، وعلى نطاق عالمي ، إذ شهدت «مدينة دبي للإنترنت» و«مدينة دبي للتعهيد» انضمام 175 شركة جديدة، بما فيها «فيزا» و«سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» و«هواوي» و«أكسنتيور» وغيرها.

واستقبلت «مدينة دبي للإعلام» و«مدينة دبي للاستوديوهات» و«مدينة دبي للإنتاج» 165 شركة جديدة، كما أعلنت «يوتيوب» عن اختيار «مدينة دبي للاستوديوهات» لتكون مقر أول مركز «يوتيوب سبيس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلاوة على ذلك، اُستكمل مشروعان جديدان في «مدينة دبي للإنتاج» وهما «جناح النشر» و«مكاتب».

انضمت 40 مؤسسة جديدة إلى «مجمع دبي للمعرفة» و«مدينة دبي الأكاديمية الدولية» اللذين يتضمنان 25 مؤسسة أكاديمية تشكل مجتمعة أكبر مجمع للتعليم العالي على مستوى المنطقة.

وانضمت 150 شركة جديدة إلى «حي دبي للتصميم» ليرتفع عدد الشركات المسجلة في الحي إلى 415 شركة، بما في ذلك 114 شركة محلية و291 شركة عالمية و82 رائد أعمال إماراتي.

إطلاق أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة على مساحة 550 مليون قدم مربعة باستثمارات قدرها 30 مليار درهم، تضم أسواقاً لقطاعات الجملة كافة ومستودعات ومراكز شحن وخدمات جمركية وشركات تأمين وحلول تخزين وخدمات مصرفية ووحدات سكنية وفندقية.

وانطلاقاً من حرصها على دعم مسيرة الابتكار وصناعة المستقبل، شاركت دبي القابضة كجهة مؤسسة في برنامج «مسرعات دبي المستقبل» الذي أطلقته «مؤسسة دبي للمستقبل» والذي يركز حصرياً على تحديد أفضل الحلول والمنتجات المستقبلية المبتكرة وخلق قيمة اقتصادية قائمة على احتضان وتسريع الأعمال والحلول التكنولوجية المستقبلية وجذب أفضل عقول العالم لتجربة وتطبيق ابتكاراتها على مستوى مدينة دبي.

وتعتبر مجموعة دبي للعقارات، التابعة لدبي القابضة، إحدى أكبر الشركات الرائدة في تطوير المجمعات العقارية المتكاملة في دبي، ونفذت مشروع مراسي الخليج التجاري، كما أطلقت المجموعة خمسة مشاريع استثنائية جديدة، والتي جاءت في إطار حرصها الدائم على طرح مشاريع استراتيجية تلبي احتياجات السوق العقاري في الإمارة. وسلمت المجموعة 3 آلاف وحدة سكنية جديدة، لتعزز سجلها الحافل في تخطيط وتطوير محفظة مشاريع متنوعة عالية الجودة استجابة لاحتياجات سوق دبي العقاري المتنوع. ونفذت المجموعة المرحلة الأولى من القناة المائية في دبي بتكلفة مليار درهم.

تعتبر «مجموعة جميرا» إحدى أنجح شركات الضيافة في العالم، وتمتلك وتدير 21 فندقاً ومنتجعاً سياحياً في 10 وجهات ضمن تسع دول حول العالم. كما اُفتتح «تيراس برج العرب» الذي يشكل أول جزيرة اصطناعية من نوعها في العالم.