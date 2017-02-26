محمد بن راشد: «دبي القابضة» أضافت الابتكار للاقتصاد الوطني والقرقاوي نموذج للمسؤول الناجح

دبي (وام)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن أداء «دبي القابضة» منذ بدء عملياتها قبل 18 عاماً كان مختلفاً وناجحاً، حيث استطاعت إضافة قطاعات جديدة ومبتكرة لاقتصادنا الوطني، واستطاعت تأسيس مجمعات للإعلام والمحتوى والتقنيات المتقدمة والتعليم والمعرفة والتصميم والأبحاث المتقدمة، فضلاً عن تأسيسها معالم عقارية في دبي، وعلامة رائدة في الضيافة عالمياً.

وأثنى سموه، عقب إعلان دبي القابضة نتائجها، وانتهاء مهمة معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس دبي القابضة على أداء معاليه خلال الفترة السابقة، حيث قال «نشكر محمد القرقاوي على تميزه في مسؤولياته كافة، وأداؤه في دبي القابضة كان استثنائياً، وخدمته لوطنه في المجالات كافة محل تقديرنا الدائم».

وأضاف سموه «دبي القابضة ساهمت في إضافة قيمة حقيقية لاقتصادنا الوطني، ومحمد القرقاوي نموذج للمسؤول الناجح والمخلص والمسؤول».

وختم سموه تعليقه «اخترنا محمد القرقاوي قبل أكثر من 20 عاماً عن طريق متسوقين سريين كانوا يتابعون أداءه من بعيد، وأعطيناه الكثير من التحديات التي نجح فيها، وأعطيناه ثقتنا بعد ما شاهدناه من إخلاص وتفانٍ في خدمة مجتمعه وبلده، هو وغيره من أبناء الإمارات المتميزين محل تقدير وفخر وشكر لعملهم وإنجازهم وإخلاصهم».