«التمويل الأفريقية» تبرم في «ناسداك دبي» صفقة صكوك بـ150 مليون دولار

دبي (وام)
أبرمت مؤسسة التمويل الأفريقية «AFC» صفقة تمويل إسلامي بقيمة 150 مليون دولار من خلال منصة المرابحة التابعة لبورصة ناسداك دبي أمس.
وتهدف هذه الصفقة إلى تسهيل قيام مؤسسة التمويل الأفريقية بإصدار صكوك بقيمة 150 مليون دولار أميركي وهي أول صكوك مقومة بالدولار الأميركي تصدرها مؤسسة أفريقية متعددة الأطراف.
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وأوضح بيان صحفي صدر عن «ناسداك دبي» أن الاكتتاب في الإصدار الأولي من الصفقة البالغ قيمته 100 مليون دولار وصل إلى أكثر من الضعف الأمر الذي أدى إلى رفع قيمة الصفقة إلى 150 مليون دولار، فضلا عن حجم طلبات الاكتتاب النهائي بقيمة تقارب 230 مليون دولار.
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