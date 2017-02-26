«التمويل الأفريقية» تبرم في «ناسداك دبي» صفقة صكوك بـ150 مليون دولار



تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017 دبي (وام) أبرمت مؤسسة التمويل الأفريقية «AFC» صفقة تمويل إسلامي بقيمة 150 مليون دولار من خلال منصة المرابحة التابعة لبورصة ناسداك دبي أمس. وتهدف هذه الصفقة إلى تسهيل قيام مؤسسة التمويل الأفريقية بإصدار صكوك بقيمة 150 مليون دولار أميركي وهي أول صكوك مقومة بالدولار الأميركي تصدرها مؤسسة أفريقية متعددة الأطراف. وتعد هذه الصفقة أول استخدام من جانب مؤسسة أفريقية لمنصة «ناسداك دبي للمرابحة» والثانية للمؤسسة في مجال التمويل الإسلامي. وأوضح بيان صحفي صدر عن «ناسداك دبي» أن الاكتتاب في الإصدار الأولي من الصفقة البالغ قيمته 100 مليون دولار وصل إلى أكثر من الضعف الأمر الذي أدى إلى رفع قيمة الصفقة إلى 150 مليون دولار، فضلا عن حجم طلبات الاكتتاب النهائي بقيمة تقارب 230 مليون دولار. وقبلت المؤسسة تمويلا بقيمة 50 مليون دولار على مدار 15 عاما من البنك الإسلامي للتنمية في عام 2015 بغرض تمويل المشروعات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المقامة في عدد من البلدان الأفريقية الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. ... المزيد