«إير بلطيق» تسير 4 رحلات أسبوعياً إلى أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تطلق شركة الطيران اللاتفية «إير بلطيق» بالتعاون مع شركة الاتحاد للطيران رحلات جوية مباشرة بين مدينة ريجا وأبوظبي بدءاً من 29 أكتوبر 2017. وستقوم شركة «إير بلطيق» بتشغيل 4 رحلات أسبوعياً ما بين المدينتين على متن الطائرة «بومبارديير سي إس» البعيدة المدى. وستكون الاتحاد للطيران شريك المشاركة بالرمز خلال هذه الرحلات.

وقال مارتن جاوس، الرئيس التنفيذي لشركة «إير بلطيق»: «من خلال الطائرة الجديدة Bombardier CS300 التي تطير لمسافات طويلة وتصل إلى مطارات لم نكن قادرين على خدمتها من قبل. كما أن تعاوننا مع خطوط طيران الاتحاد من خلال المشاركة بالرمز سيوفر وصلات مريحة للركاب المسافرين من مطارات البلطيق إلى أبوظبي، ثم إلى الوجهات الرئيسة في أستراليا، وآسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، فضلاً عن توفير فرص سفر جديدة من أبوظبي إلى المطارات الأوروبية والدول الاسكندنافية».

وحول سبب تسيير الرحلات الجديدة أضاف أن «أبوظبي مركز استراتيجي للطيران في الشرق الأوسط وستجذب فعالياتها البارزة مثل الفورمولا 1، وعالم فيراري العديد من السياح من دول البلطيق والدول الاسكندنافية».

من جانبه قال بيتر بومجارتنر، الرئيس التنفيذي لخطوط طيران الاتحاد الإماراتية: «من خلال هذا الاتفاق الجديد مع (إير بلطيق)، نقدم للضيوف المزيد من خيارات السفر من وإلى لاتفيا والمنطقة المحيطة بها. وهذا يعكس التزام الاتحاد للطيران المستمر بتقديم المزيد من الخيارات وتوسيع شبكتنا بالتعاون مع شركائنا في جميع أنحاء العالم».