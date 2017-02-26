جاسم الصديقي

مغالطة المراهن هي نظرية في علم الاحتمالات، عندما يطغى التكرار على احتمالية معينة فينساق «المراهن» إلى اتخاذ قراره على الاحتمال القادم حسب التكرار السابق، هنا تكمن المغالطة.

ومثالاً على ذلك: في لعبة «دلة أو درهم» (اختيار أحد وجوه الدرهم بعد رميه) الاحتمالية لوجه الدلة أو الدرهم متساوية (50%‏-50%). إذا ما تم رمي الدرهم تسع مرات وفي جميع المرات الناتج هو وجه الدلة، فإن مغالطة المراهن هي حينما يقوم «المراهن» بتنبؤ الرمية العاشرة كدلة بسبب تكرار وجه الدلة في التسع مرات السابقة أو حينما يتنبأ بوجه الدرهم في الرمية العاشرة لأن وجه الدلة حضر في تسع مرات فحان وجه الدرهم. هنا تكمن «مغالطة المراهن» لأن احتمالية أي من الوجهين هي ما زالت 50%‏- 50 %ولا تعتمد على «التاريخ».

ففي مجال الاستثمار، مغالطة المراهن فخ خطير له العديد من الضحايا. ولنأخذ على سبيل المثال رفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأميركي، فإن عدداً كبيراً من المحللين والمستثمرين «راهنوا» على أن سعر الفائدة لم يتم رفعه لعدة سنوات، فمن الاحتمال الأكبر أن يتم رفعهُ في المرة القادمة (هنا الفخ)، حيث إنهم لم يأخذوا في الحسبان أن رفع الفائدة سيعتمد على البيانات الحالية وليس لأنه لم يتم رفعه منذ سنين.

في أسواق الأسهم، فخ «مغالطة المراهن» وحلٌ يعصف بضحاياه يومياً. فكم من مستثمر/ مراهن في الأسهم يبيع السهم «لأنه ارتفع كثيراً» أو «نزل كثيراً». و كم من مراهن اشترى سهماً لأنه «نزل كثيراً فحان وقت الصعود». الحقيقة أن الماضي ليس معياراً للمستقبل في تنبؤات الأسعار.

فملايين من المستثمرين يومياً يقعون في هذا الفخ في جميع أسواق الأسهم عالمياً. تذكر عزيزي المستثمر أن الماضي في أسواق المال خبرة يستفاد منها ولكن لا يعتمد عليه بعيداً عن الحاضر الفاصل، فتحركات الأسهم هي تنبؤات للمستقبل، فلا تربط الماضي بالمستقبل وإنما استفد من الماضي بخبرته والحاضر بواقعه لتبني المستقبل دون أن تنجر إلى وحل «مغالطة المراهن».