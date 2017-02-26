«اقتصادية دبي» تجدد 35396 رخصة تجارية في 2016

دبي (الاتحاد)

استحوذت ‬خدمة ‬التجديد ‬التلقائي ‬عبر ‬الرسائل ‬النصية ‬في ‬دائرة ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬في دبي ‬على ‬32.2% ‬من ‬عمليات ‬تجديد ‬الرخص ‬التجارية ‬في الإمارة، ‬حيث جددت ‬35396 ‬رخصة ‬تجارية ‬خلال ‬العام ‬2016. ‬وتعكس ‬هذه ‬النتائج ‬مرونة ‬الخدمات ‬التي ‬توفرها ‬اقتصادية ‬دبي ‬لجمهورها ‬من ‬المتعاملين، ‬فضلاً ‬عن ‬القيمة ‬المضافة ‬للخدمة ‬التي ‬توفر ‬الوقت ‬والجهد ‬أمام ‬أصحاب ‬الرخص ‬التجارية، ما ‬يؤكد ‬استمرارية ‬اقتصادية ‬دبي ‬في ‬تسهيل ‬مزاولة ‬الأعمال، ‬وجعل ‬دبي ‬محطة ‬لمختلف ‬الشركات ‬العالمية ‬الراغبة ‬في ‬أستدامة ‬أعمالها.

وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، «تشهد خدمة التجديد التلقائي إقبالا متزايداً بفضل المزايا التي تتمتع بها، حيث لم يعد العميل بحاجة لزيارة الدائرة أو أي مركز خدمة تابع لها، فضلاً عن ذلك تغطي الخدمة أكثر من 2096 نشاطاً تجارياً أي ما يعادل 99.8% من الرخص التجارية وجميع الأشكال القانونية في إمارة دبي. وإضافة إلى ذلك، تتم خدمة التجديد التلقائي خلال دقائق ودون رسوم إضافية، وتوفر الوقت والجهد على ملاك الرخص، كما أنها لا تحتاج إلى موافقات خارجية لإتمام عملية التجديد».

وذكر المهيري أن هناك 4 رخص تجارية خاصة بهيئة دبي للطرق والمواصلات، لا تشملها خدمة التجديد التلقائي المتطورة، وهي: نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة ونقل الركاب بالسيارات الفخمة وتأجير السيارات وخدمات نقل الركاب ذوي الحالات غير الطارئة، ونشاطين لدائرة السياحة والترويج التجاري وهما: تنظيم رحلات سياحية داخلية وتنظيم رحلات سياحية خارجية. وأكد أن خدمة التجديد التلقائي تشمل كل الرخص التي تشارك رخصة أخرى نفس الموقع.

من جانبه، قال جاسم القلاف، مدير أول تطوير الأعمال في قطاع التسجيل والترخيص التجاري «تعمل اقتصادية دبي بشكل مستمر على تطوير هذه الخدمة، التي تعد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة إلى رجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الرخص التجارية. وتأتي خدمة التجديد التلقائي ضمن مبادرة لا تتعنى».

وأكد القلاف على ضرورة توافر شرط واحد فقط لتجديد الرخصة التجارية، حيث ينبغي التأكد من سريان عقد إيجار موقع الرخصة، وإذا تطلب الأمر تجديد عقد الإيجار، يجب توثيق العقد من أحد المكاتب المعتمدة لهيئة التنظيم العقاري «إيجاري»، مشيراً إلى أن هناك رسالة نصية تصل للعميل للتذكير بموعد تجديد الرخصة قبل أسبوع من انتهاء صلاحية الرخصة.

وقد وفرت دائرة التنمية الاقتصادية عدداً من منافذ الدفع التي يمكن للمتعامل دفع الرسوم من خلالها بسهولة ويسر، وقد صُنفت لتيسير الأمر في عملية الدفع، فالدفع الإلكتروني يتوفر من خلال موقع الخدمات‏‭ ‬الإلكترونية​​​ (‬ePay)‬​ ‬والدخول ‬من ‬خلال ‬تطبيق ‬​الأعمال ‬في ‬دبي (‬mPay) ‬و​​الدرهم ‬الإلكتروني ‬الجيل ‬الثاني. ‬أما ‬عملية ‬الدفع ‬النقدي ‬والشيكات ‬فتتم ‬من ‬خلال ‬البنوك ‬ومراكز ‬الخدمة ‬المعتمدة، ‬وهي ‬آفاق ‬للتمويل ‬الإسلامي ‬وبنك ‬نور ‬الإسلامي ‬وبنك ‬دبي ‬التجاري ‬ومصرف ‬الإمارات ‬الإسلامي. ‬أما ‬خدمة ‬الخصم ‬المباشر ‬فتتم ‬من ‬خلال ‬بنك ‬المشرق ‬وبنك ‬دبي ‬الإسلامي ‬وبنك ‬دبي ‬التجاري ‬ومصرف ‬الإمارات ‬الإسلامي.