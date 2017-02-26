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فرص متوافرة على مساحة 487 ألف متر مربع

«اقتصادية أبوظبي» والظفرة للاستثمار توفران أراضي استثمارية
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تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

توفر دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وشركة نادي الظفرة للاستثمار حزمة من فرص التطوير والاستثمار في أراض مملوكة للنادي في مدينة أبوظبي والمنطقة الغربية، تصل مساحتها الإجمالية إلى 487,346 متراً مربعاً.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الدائرة والنادي وقعها في «منصة الاستثمار» في مقر الدائرة، خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة، وصالح جذلان المزروعي رئيس نادي الظفرة الرياضي الثقافي، لتبادل المعلومات والعمل على وضع خطط وبرامج مشتركة للترويج عن الفرص المتاحة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص من الشراكة الفعالة مع شركة نادي الظفرة للاستثمار.

وحددت الاتفاقية مواقع الأراضي الاستثمارية في مناطق شاطئ الراحة والشامخة في أبوظبي ومدينة زايد وغياثي والمرفأ والسلع وجزيرة دلما في المنطقة الغربية. وستُعرض مخططات الأراضي والتفاصيل الفنية ضمن «منصة الاستثمار» في مقر مبنى دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على مدار 3 أيام، اعتباراً من يوم الأربعاء 22 فبراير وحتى يوم الأحد 26 من الشهر نفسه.

وقال خليفة بن سالم المنصوري، وكيل الدائرة بالإنابة، إن الدائرة أنشأت «منصة الاستثمار» لتكون منبرا لخلق تواصل مباشر مع المستثمرين ورجال الأعمال لعرض فرص الاستثمار والتطوير المتاحة في إمارة أبوظبي وفي شتى المجالات الاقتصادية، مشيدا بمبادرة إدارة شركة نادي الظفرة للاستثمار في استخدام المنصة لعرض مشاريعها الاستثمارية.

وأكد خليفة المنصوري، حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على وضع خريطة للاستثمار في إمارة أبوظبي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والمطورين الرئيسين، موضحا أن مثل هذه الاتفاقيات تسهم في تأسيس قاعدة بيانات ومعلومات عن المشاريع الحالية والمستقبلية في إمارة أبوظبي، تدعم المساعي الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة وفق أهداف خطة أبوظبي. ... المزيد
     
 

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