أحزاب يمنية تؤكد وقوفها إلى جانب الشرعية

عدن (وكالات)

أكد الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري تمسكهما بالسلام المؤدي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي، وعبرا عن رفضهما للتهميش والإقصاء والفساد الذي تمارسه السلطة.

وفي بيان صدر حول نتائج المشاورات بين الحزبين المشاركين في الحكومة اليمنية، نبها إلى أن «استمرار الوضع الراهن يؤدي إلى فقدان الدولة وتمدد القوى المتخلفة وسيطرة الفوضى وقوى الحرب على حساب القوى السياسية والمدنية». وشدد الحزبان على أهمية إيلاء الوضع العسكري والأمني والإنساني في مدينة تعز الاهتمام الكافي من قبل الحكومة الشرعية والتحالف، وطالبا بضرورة «مراجعة وتصحيح كافة قرارات الحكومة في المجالين العسكري والإداري المخالفة للدستور ومخرجات الحوار الوطني ومعايير الكفاءة والنزاهة والتوافق».

وتضمن البيان تأكيداً على أن «أمن اليمن وسلامة أراضيه واستقراره ووحدته جزء أساس من أمن الجزيرة والخليج».