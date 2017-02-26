«دبي الصناعي» يطلق المستودعات المبردة والوحدات الصناعية الخفيفة

دبي (الاتحاد)

أطلقت مدينة دبي لتجارة الجملة مشروع الوحدات الصناعية والمستودعات المبردة ضمن مجمع دبي الصناعي، الوجهة الصناعية المتخصصة، خلال الإعلان عن مشاركة المجمع في معرض جلفود 2017.

وتمتد الوحدات الصناعية الخفيفة والمستودعات المبردة الجديدة على مساحة 1.5 مليون قدم مربعة، وتهدف تلبية احتياجات المؤسسات العاملة في قطاع الأغذية وصناعة الحلال في المنطقة، وستعمل بشكل خاص على توفير بيئة داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديمها مساحات وأحجام تناسب متطلباتهم، حيث تتراوح مساحات الوحدات الصناعية الخفيفة والمستودعات المبردة بين 5 آلاف إلى 11 ألف قدم مربعة.

وقال سعود أبو الشوارب، الرئيس التنفيذي للعمليات، مجمع دبي الصناعي «يشهد قطاع الأغذية نمواً قوياً في الإمارات والمنطقة، ويتوقع نمو الاستهلاك بنسبة 57% في 2030 مقارنة بأرقام 2014، نتيجة للنمو الاقتصادي والزيادة في أعداد السكان والنمو السياحي الكبير المتوقع. كما يشكل قطاع المواد الغذائية إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية دبي الصناعية التي نعمل على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء كافة، ونحن واثقون بأن الوحدات الصناعية والتخزينية التي نقدمها ستساهم في تدعيم مكانة دبي والإمارات كوجهة رئيسة رائدة في قطاع الصناعات الغذائية».

وأشار سعود أبو الشوارب إلى أن المشروع الجديد من الوحدات الصناعية الخفيفة والمستودعات المبردة تم تصميمه وتنفيذه بما يتناسب مع متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور كبير في دفع نمو قطاع الصناعات الغذائية.

وتابع «في ضوء جهود دبي للتحول إلى مركز عالمي لمنتجات الحلال والزيادة المتسارعة في تطور قطاع الحلال الذي يشهد نمواً سنوياً بمعدل 20% فإننا نخطط لتلبية احتياجات المستثمرين والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة المتوسطة التي تعمل في هذا المجال، وسيكون لمجمع دبي الصناعي دور فاعل في دعم نمو شركائنا وتحقيق تطلعاتهم والإسهام في تحقيق رؤية دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي».

كما يستعرض المجمع في مشاركته في المعرض محفظة حلوله المتكاملة والداعمة للمستثمرين والمصنعين العاملين في قطاع الأغذية، بما في ذلك الأراضي الصناعية، ومرافق التخزين، والساحات المفتوحة، والقرى العمالية، والمكاتب وصالات العرض، والتي توفر خيارات متعددة تلبي احتياجات الشركات العاملة في مجال صناعة الأغذية.

ويعرض جناح مجمع دبي الصناعي رقم CC7-10، نماذج متنوعة، تشمل مقاطع عرضية تفصيلية للمستودعات المبردة والوحدات الصناعية الخفيفة الجديدة، إضافة إلى شاشة تفاعلية تسلط الضوء على الخدمات والحلول التي يقدمها لعملائه.

ويعرف معرض جلفود على نطاق واسع بكونه بوابة هامة إلى فرص الأعمال والتجارة في منطقة الخليج والأسواق الدولية، التي تقدر قيمتها عالمياً بأكثر من 5 تريليونات دولار.