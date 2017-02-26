«دبي الصناعي» يطلق المستودعات المبردة والوحدات الصناعية الخفيفة

دبي (الاتحاد)
أطلقت مدينة دبي لتجارة الجملة مشروع الوحدات الصناعية والمستودعات المبردة ضمن مجمع دبي الصناعي، الوجهة الصناعية المتخصصة، خلال الإعلان عن مشاركة المجمع في معرض جلفود 2017.
وتمتد الوحدات الصناعية الخفيفة والمستودعات المبردة الجديدة على مساحة 1.5 مليون قدم مربعة، وتهدف تلبية احتياجات المؤسسات العاملة في قطاع الأغذية وصناعة الحلال في المنطقة، وستعمل بشكل خاص على توفير بيئة داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديمها مساحات وأحجام تناسب متطلباتهم، حيث تتراوح مساحات الوحدات الصناعية الخفيفة والمستودعات المبردة بين 5 آلاف إلى 11 ألف قدم مربعة.
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وأشار سعود أبو الشوارب إلى أن المشروع الجديد من الوحدات الصناعية الخفيفة والمستودعات المبردة تم تصميمه وتنفيذه بما يتناسب مع متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور كبير في دفع نمو قطاع الصناعات الغذائية.
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كما يستعرض المجمع في مشاركته في المعرض محفظة حلوله المتكاملة والداعمة للمستثمرين والمصنعين العاملين في قطاع الأغذية، بما في ذلك الأراضي الصناعية، ومرافق التخزين، والساحات المفتوحة، والقرى العمالية، والمكاتب وصالات العرض، والتي توفر خيارات متعددة تلبي احتياجات الشركات العاملة في مجال صناعة الأغذية.
ويعرض جناح مجمع دبي الصناعي رقم CC7-10، نماذج متنوعة، تشمل مقاطع عرضية تفصيلية للمستودعات المبردة والوحدات الصناعية الخفيفة الجديدة، إضافة إلى شاشة تفاعلية تسلط الضوء على الخدمات والحلول التي يقدمها لعملائه.
ويعرف معرض جلفود على نطاق واسع بكونه بوابة هامة إلى فرص الأعمال والتجارة في منطقة الخليج والأسواق الدولية، التي تقدر قيمتها عالمياً بأكثر من 5 تريليونات دولار.