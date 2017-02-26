%22 نمواً في قطاع الغذاء والمشروبات في «جافزا»

دبي (الاتحاد)

ارتفعت أعداد الشركات الأجنبية العاملة في قطاع المواد الغذائية والمشروبات في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» من 480 شركة في 2015 إلى 588 شركة في 2016 بنسبة نمو 22.5%.

وتستعرض «جافزا» ميزاتها ومقوماتها الرئيسة أمام الشركات المشاركة في معرض «جلفود» من 26 فبراير إلى 2 مارس 2017، حيث من المقرر أن تعقد سلسلة اجتماعات مع قادة صناعة المواد الغذائية من مختلف الدول الراغبة في تأسيس أعمالها في «جافزا» فضلاً عن استكمال المشاورات مع شركات أخرى أبدت رغبتها في الدخول إلى الأسواق الإقليمية، انطلاقاً من المنطقة الحرة خلال الدورة الماضية للمعرض.

وأكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة استمرار تركيز «جافزا» على قطاع الأغذية والمشروبات بصفته أحد القطاعات الحيوية القادرة على لعب دور ريادي في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن دبي تقدم دفعة غير مسبوقة على صعيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال المواد الغذائية الحلال وتشجع الشركات العالمية على تأسيس أعمالها في دبي. وقال ابن سليم «انعكس استقطاب المزيد من الشركات على نسبة الإشغال في جافزا، حيث تشغل شركات المواد الغذائية والمشروبات مساحة تقدر بـ 1.67 مليون متر مربع تتنوع بين المستودعات، وصالات العرض، والمكاتب.

وتمثل شركات المواد الغذائية والمشروبات العاملة في «جافزا» وتغطي منطقة الشرق الأوسط نسبة 57% من الشركات، يليها إقليم آسيا والمحيط الهادئ 18%، وأوروبا 13%.