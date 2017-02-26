  • الأحد 29 جمادى الأولى 1438هـ - 26 فبراير 2017م
  10:39     مقتل 10 أشخاص على الأقل في حريق بفندق شرقي الصين         11:15     الحزب الديمقراطي الأميركي يختار توم بيريز رئيسا جديدا له         11:15     ترامب: لن أحضر حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض        11:15     الشرطة الأميركية تعتقل مشتبها به في حادث دهس اسفر عن إصابة 21 شخصا بمدينة نيو اورليانز         11:15    فلسطين تفوز بلقب "أراب ايدول" للمرة الثانية        11:16     تفجيرات وضربات جوية تهز محادثات السلام السورية في جنيف     

%22 نمواً في قطاع الغذاء والمشروبات في «جافزا»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017

دبي (الاتحاد)

ارتفعت أعداد الشركات الأجنبية العاملة في قطاع المواد الغذائية والمشروبات في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» من 480 شركة في 2015 إلى 588 شركة في 2016 بنسبة نمو 22.5%.

وتستعرض «جافزا» ميزاتها ومقوماتها الرئيسة أمام الشركات المشاركة في معرض «جلفود» من 26 فبراير إلى 2 مارس 2017، حيث من المقرر أن تعقد سلسلة اجتماعات مع قادة صناعة المواد الغذائية من مختلف الدول الراغبة في تأسيس أعمالها في «جافزا» فضلاً عن استكمال المشاورات مع شركات أخرى أبدت رغبتها في الدخول إلى الأسواق الإقليمية، انطلاقاً من المنطقة الحرة خلال الدورة الماضية للمعرض.

وأكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة استمرار تركيز «جافزا» على قطاع الأغذية والمشروبات بصفته أحد القطاعات الحيوية القادرة على لعب دور ريادي في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن دبي تقدم دفعة غير مسبوقة على صعيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال المواد الغذائية الحلال وتشجع الشركات العالمية على تأسيس أعمالها في دبي. وقال ابن سليم «انعكس استقطاب المزيد من الشركات على نسبة الإشغال في جافزا، حيث تشغل شركات المواد الغذائية والمشروبات مساحة تقدر بـ 1.67 مليون متر مربع تتنوع بين المستودعات، وصالات العرض، والمكاتب.

وتمثل شركات المواد الغذائية والمشروبات العاملة في «جافزا» وتغطي منطقة الشرق الأوسط نسبة 57% من الشركات، يليها إقليم آسيا والمحيط الهادئ 18%، وأوروبا 13%.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا