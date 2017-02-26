«الآسيوي» يدرس فرض نظام جديد للرقابة المالية على الدوريات المحترفة

معتز الشامي (دبي)

بدأ الحديث عن نظام جديد للرقابة المالية، يضمن النزاهة والشفافية ومنع التلاعب، عبر القارة كلها، يأخذ طريقه في أروقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي يسعى لتطبيق ممارسات غير مسبوقة، هدفها التطوير المستمر، خاصة للدوريات المحترفة عبر القارة.

وعلمت «الاتحاد» أن الاتحاد الآسيوي، يدرس فرض مجموعة جديدة من المعايير التي يمكنها تسهيل مهمة الرقابة المالية على إنفاقات وميزانيات الأندية والدوريات المحترفة، بما يؤكد الإنفاق الرشيد والحوكمة في تلك الدوريات، وذلك في إطار مشروع أكبر يهتم به الاتحاد القاري، عبر استحداث مجموعة جديدة من التعليمات، من أجل الارتقاء بمستوى «حوكمة» اللعبة في القارة الصفراء، في ظل اتجاه الاتحاد لتقديم دعم مادي إضافي للإنفاق، على مسابقاته كافة، وزيادة مكافآتها وجوائزها المالية، فضلاً عن برامج ثانوية تتعلق بمشروع التطوير والمساعدة المالية للاتحاد القارية، والتي تم المصادقة عليها من المكتب التنفيذي، لتصبح متوافقة مع إطار الرؤية والمهمة، بهدف تطبيق الحوكمة الجيدة، ورفع مستوى الاحترافية في العمل بالدوريات المحترفة، وضمان النزاهة على المستويات كافة في الإدارة الخاصة باللعبة.

ويهدف الاتحاد الآسيوي عبر مشروعه الجديدة، لتحسين نظام المحاسبة والشفافية، للدوريات الغنية والمحترفة، وأيضاً توزيع المساعدات المالية على جميع الاتحادات لتطبيق خطط مختلفة للتطوير. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الإمارات، لتطبيق نظام خاصة بالرقابة المالية والحوكمة لديها، سواء عبر تشكيل اللجنة العليا للرقابة المالية على الأندية، برئاسة مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعضوية الأمناء العامين للمجالس الرياضية.

وتستعد اللجنة العليا لعقد أول اجتماعاتها خلال أيام، بهدف وضع الخطوط العريضة لخطة العمل، المتعلقة باستحداث مجموعة من القوانين، واللوائح، والآليات التي تسهل تفعيل دورها في فرض رقابة على الأندية ومنح الأندية فرصة إدارة اللعبة وفق طريقة الميزانيات المعتمدة والمدققة، وتقديم كشوفات بالدخل والإنفاق، بما يسهل عملية الحوكمة المالية في إدارة اللعبة.