هادي يشيد بمواقف السودان الداعمة لليمن

عدن (الاتحاد)

عبر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عن امتنانه لدولة السودان على مواقفها الأخوية الأصيلة إلى جانب أشقائهم اليمنيين، ودورهم المميز في إطار دول التحالف العربي الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوداني عمر البشير أمس.

وأشار هادي إلى ما «تمثله السودان من عمق أصيل لأشقائه، ويجسد العروبة الحقة ووحدة الهدف والمصير المشترك»، منوها بأن تلك المواقف والمآثر ستظل على الدوام محل تقدير وامتنان الشعب اليمني.

من جانبه، أكد الرئيس السوداني دعم بلاده الدائم والثابت لليمن وشرعيتها الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، مضيفاً أن «اليمن والسودان تربطهم من أواصر الأخوة والعقيدة، ما يجعلهم اليوم أكثر تعاوناً وتماسكاً لتجاوز مجمل التحديات التي تشهدها المنطقة حتى يعم الأمن والسلام بلداننا العربية وأمتنا الإسلامية قاطبة».