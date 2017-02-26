  • الأحد 29 جمادى الأولى 1438هـ - 26 فبراير 2017م
  10:39     مقتل 10 أشخاص على الأقل في حريق بفندق شرقي الصين         11:15     الحزب الديمقراطي الأميركي يختار توم بيريز رئيسا جديدا له         11:15     ترامب: لن أحضر حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض        11:15     الشرطة الأميركية تعتقل مشتبها به في حادث دهس اسفر عن إصابة 21 شخصا بمدينة نيو اورليانز         11:15    فلسطين تفوز بلقب "أراب ايدول" للمرة الثانية        11:16     تفجيرات وضربات جوية تهز محادثات السلام السورية في جنيف     

العين يؤدي المران الأخير في «دار الزين»

«الزعيم» إلى أوزبكستان اليوم على متن طـــــــــائرة خاصة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017

صلاح سليمان (العين)

تغادر بعثة فريق العين مساء اليوم متوجهة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند على متن طائرة خاصة تقلع من مطار العين، وذلك عقب التدريب الأخير الذي يخضع له اللاعبون عصر اليوم على ستاد خليفة بن زايد، وذلك استعداداً للقاء بونيودكور الأوزبكي في الجولة الثانية من منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا.

يرأس البعثة غانم مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وتضم في عضويتها عدداً من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى محمد عبيد حماد عضو مجلس الإدارة مشرف الفريق الأول والرديف، ومطر عبيد الصهباني مدير الفريق والإداري عصام عبدالله، والمدرب الكرواتي زوران ماميتش وجهازه الفني والطبي المساعد وخالد عبدالكريم للمهمات.

وتضم البعثة اللاعبين، خالد عيسى ومحمد بوسنده لحراسة المرمى وإسماعيل أحمد ومهند سالم العنزي وداوود علي وخالد عبدالرحمن وبندر الأحبابي والبرازيلي كايو لوكاس وعمر عبدالرحمن وأحمد برمان ومحمد عبدالرحمن وإبراهيم دياكيه والكوري الجنوبي لي ميونغ وعامر عبدالرحمن والكولومبي دانيلو أسبريلا وسعيد الكثيري والسعودي ناصر الشمراني ومحمد سالم الظاهري وراشد مهير وسالم جمعة العزيزي.

ومن المنتظر أن يكون المدرب زوران قد أضاف عدداً آخر من اللاعبين إلى قائمته عقب تدريب الأمس حسب رؤيته الفنية، في ظل حشد كل أسلحة الفريق، خاصة الهجومية من أجل مواجهة الفريق الأوزبكي.

وكان فريق العين قد عاد واستأنف برنامجه التدريبي على ستاد خليفة بن زايد مساء الخميس الماضي بعد أن منح المدرب اللاعبين راحة سلبية لمدة يوم واحد عقب مباراتهم الأخيرة أمام فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني، وشارك في الحصص التدريبية جميع اللاعبين عدا المصابين منهم وقادها المدرب الكرواتي زوران ماميتش الذي تابع التدريبات بدرجة عالية من التركيز تمهيداً لاختيار التشكيلة المثالية التي ينوي الدفع بها في لقاء بونيودكور، كما تابع التدريبات أيضاً عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجماهير التي حرصت على الحضور على مدى الأيام الماضية للاطمئنان على حالة اللاعبين وتشجيعهم ورفع روحهم المعنوية. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا