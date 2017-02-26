«الزعيم» إلى أوزبكستان اليوم على متن طـــــــــائرة خاصة

صلاح سليمان (العين)

تغادر بعثة فريق العين مساء اليوم متوجهة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند على متن طائرة خاصة تقلع من مطار العين، وذلك عقب التدريب الأخير الذي يخضع له اللاعبون عصر اليوم على ستاد خليفة بن زايد، وذلك استعداداً للقاء بونيودكور الأوزبكي في الجولة الثانية من منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا.

يرأس البعثة غانم مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وتضم في عضويتها عدداً من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى محمد عبيد حماد عضو مجلس الإدارة مشرف الفريق الأول والرديف، ومطر عبيد الصهباني مدير الفريق والإداري عصام عبدالله، والمدرب الكرواتي زوران ماميتش وجهازه الفني والطبي المساعد وخالد عبدالكريم للمهمات.

وتضم البعثة اللاعبين، خالد عيسى ومحمد بوسنده لحراسة المرمى وإسماعيل أحمد ومهند سالم العنزي وداوود علي وخالد عبدالرحمن وبندر الأحبابي والبرازيلي كايو لوكاس وعمر عبدالرحمن وأحمد برمان ومحمد عبدالرحمن وإبراهيم دياكيه والكوري الجنوبي لي ميونغ وعامر عبدالرحمن والكولومبي دانيلو أسبريلا وسعيد الكثيري والسعودي ناصر الشمراني ومحمد سالم الظاهري وراشد مهير وسالم جمعة العزيزي.

ومن المنتظر أن يكون المدرب زوران قد أضاف عدداً آخر من اللاعبين إلى قائمته عقب تدريب الأمس حسب رؤيته الفنية، في ظل حشد كل أسلحة الفريق، خاصة الهجومية من أجل مواجهة الفريق الأوزبكي.