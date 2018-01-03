البحرين تكشف حساباً إرهابياً مصدره إيران

المنامة (وكالات)

صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أنه في إطار عمليات الرصد والمتابعة التي تقوم بها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، انطلاقا من واجباتها القانونية، فقد تبين أن الحساب الرسمي لما يسمى بـ«ائتلاف 14 فبراير» الإرهابي والمدرج ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، مصدره إيران ويتم إدارته من هناك. وأوضح أن الحساب المذكور كان قد أعلن دعمه للسلطات الإيرانية ضد موجة التظاهرات الشعبية التي تعم المدن الإيرانية، وبعدها نقلت عدد من المواقع الإخبارية، من بينها قناة النجباء العراقية الخبر، وتداولته عدد من وسائل التواصل الاجتماعي.