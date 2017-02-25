بسبب اسمه العربي.. إيقاف ابن محمد علي كلاي في مطار أميركي

أوقف أحد أبناء الملاكم الأسطوري محمد علي كلاي واستجوب طوال ساعتين لدى عودته إلى الولايات المتحدة قادماً من جامايكا مطلع فبراير، بسبب اسمه العربي، كما ذكرت وسائل إعلام أميركية.
وكان محمد علي جونيور (44 عاماً)، المولود في فيلادلفيا (بنسلفانيا)، والذي يحمل جواز سفر أميركياً، يسافر مع والدته خليلة كماشو-علي، الزوجة السابقة لنجم الملاكمة العالمي المتوفى في 2016، كما قال محاميه وصديقه كريس مانشيني لصحيفة «كوريير-جورنال» التي تصدر في لويسفيل.
وأضاف مانشيني أن الاثنين أوقفا في مطار فورت لودردايل الدولي شمال ميامي بولاية فلوريدا في السابع من فبراير بسبب اسميهما العربيين.
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وأجاب أنه مسلم على غرار والده، لكن عناصر الجمارك واصلوا الاستجواب.
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