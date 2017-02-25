بسبب اسمه العربي.. إيقاف ابن محمد علي كلاي في مطار أميركي

واشنطن (أ ف ب)

أوقف أحد أبناء الملاكم الأسطوري محمد علي كلاي واستجوب طوال ساعتين لدى عودته إلى الولايات المتحدة قادماً من جامايكا مطلع فبراير، بسبب اسمه العربي، كما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وكان محمد علي جونيور (44 عاماً)، المولود في فيلادلفيا (بنسلفانيا)، والذي يحمل جواز سفر أميركياً، يسافر مع والدته خليلة كماشو-علي، الزوجة السابقة لنجم الملاكمة العالمي المتوفى في 2016، كما قال محاميه وصديقه كريس مانشيني لصحيفة «كوريير-جورنال» التي تصدر في لويسفيل.

وأضاف مانشيني أن الاثنين أوقفا في مطار فورت لودردايل الدولي شمال ميامي بولاية فلوريدا في السابع من فبراير بسبب اسميهما العربيين.

وأخلي سبيل السيدة كماشو-علي بعدما عرضت للجمارك صورة لها إلى جانب زوجها السابق. أما علي جونيور الذي لم يكن لديه صورة مع والده، فأوقف لنحو ساعتين بحسب المحامي، وسئل مراراً «من أين أتيت باسمك» و«هل أنت مسلم؟».

وأجاب أنه مسلم على غرار والده، لكن عناصر الجمارك واصلوا الاستجواب.