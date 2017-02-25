العالم يشهد كسوفا بعد غد الأحد

أ ف ب

يشاهد سكان مناطق من أميركا الجنوبية ووسط افريقيا وجنوبها وبعض المبحرين في المحيط الأطلسي كسوفا حلقيا للشمس الأحد يجعلها تبدو وكأنها حلقة ملتهبة حول قرص أسود مظلم هو القمر.

ويقع كسوف الشمس حين يكون القمر بينها وبين الأرض، فيحجب ضوءها إما بشكل كامل وإما بشكل جزئي.

وفي حالة الكسوف الحلقي، يكون القمر بعيدا عن الأرض فيبدو صغيرا. ولذا، فإنه حين يصبح على خط مستقيم بين الأرض والشمس لا يكفي لحجبها كلها بل يحجب وسطها فقط فيما تبقى أطرافها ظاهرة.

وتؤدي هذه الظاهرة إلى جعل الشمس تبدو للناظر إليها من الأرض وكأنها قرص قاتم، هو القمر في الحقيقة، تحيط به حلقة ملتهبة، هي أطراف الشمس التي لم يحجبها القمر.

وسيحظى بفرصة مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية الموجودون في منطقة مستطيلة عرضها 100 كيلومتر، تمتد من تشيلي والارجنتين إلى انغولا وزامبيا والكونغو.