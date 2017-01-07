«الشرعية» تتقدم في تعز وطيران «التحالف» يدمي الانقلابيين

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء، عدن)

حققت قوات الشرعية تقدماً على مختلف جبهات القتال ضد الميليشيات الانقلابية، بدعم من مقاتلات التحالف العربي، التي شنت عشرات الغارات على مواقع الانقلابيين وتعزيزاتهم وألحقت بهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وقالت مصادر في الجيش والمقاومة الشعبية، إن القوات الحكومية حررت مناطق ومواقع جديدة في بلدات «جبل حبشي والوازعية ومقبنة» غرب تعز.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة انتزعت السيطرة على قرية العنين واستولت على «تبتي الجبيرية والأجد الصفراء»، في بلدة «جبل حبشي» بعد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية خلفت قتلى وجرحى، مشيرة إلى استمرار تقدم باتجاه منطقة «الصراهم» المطلة على الطريق الرئيسي الذي يربط تعز بميناء الحديدة الاستراتيجي غرب البلاد.

وساندت مقاتلات التحالف العربي تقدم قوات الشرعية في بلدة «جبل حبشي» وقصفت العديد من مواقع الميليشيات الانقلابية ما أسفر عن تدمير معدات وآليات عسكرية.