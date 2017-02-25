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تقدمت بخالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي البطل

القوات المسلحة تعلن استشهاد الرقيب خالد البلوشي في عملية «إعادة الأمل»
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تاريخ النشر: السبت 25 فبراير 2017

أبوظبي، دبي (الاتحاد ووام)

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد الرقيب خالد علي غريب البلوشي، أحد جنودها البواسل، المشاركين ضمن قواتها المشاركة في عملية «إعادة الأمل» مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد البطل، سائلة الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يتغمده بواسع رحمته.

«إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقال راشد علي البلوشي، شقيق الشهيد خالد علي البلوشي، الذي قدم روحه فداءً للواجب الوطني، ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل، إن الشهيد تمنى أن يموت في سبيل الحق، والعودة إلى الوطن شهيداً.

وأضاف راشد، بنبرة تعبّر عن فخره بشقيقه: «دماؤنا جميعاً فدى الوطن والشعب والقيادة، فالإمارات المعطاءة عنوان نفديه بالمهج والأرواح». ... المزيد
     
 

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