عباس: لبنان تحمّل الكثير من أجل القضية الفلسطينية

بيروت (د ب أ)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري امس، إن لبنان تحمّل الكثير من أجل القضية الفلسطينية، ولا يزال لبنان «منارة من أجل الدفاع عن فلسطين».

وقال عباس: «لبنان تحمل الكثير من أجل القضية الفلسطينية وضحى كثيرا، وما زال منارة من أجل الدفاع عن فلسطين. لا يمكن للشعب الفلسطيني أن ينسى هذا البلد على مدى العقود».

وأضاف: «أنتم العنوان الأساس لأجل القضية، ونحن هنا لنتحاور ونتبادل الرأي. أنا سعيد جداً لكوني هناً، وسأتحدث أيضا مع رئيس مجلس الوزراء».

من جهته، قال بري بعد اللقاء، إن هذه الزيارة تأتي «في وقت مناسب ومدروس، قبيل القمة العربية التي ستنعقد في الأردن كي يكون التنسيق دائماً وقائماً على الموضوع الأساسي.

وكما قلت:«الموضوع الأوحد الذي يجمعنا هو موضوع فلسطين». وأضاف بري «نأمل التوصل إلى الوحدة الفلسطينية لأن في ذلك تشجيعاً للدول الباقية كي تجتمع حول فلسطين».

وبحث الرئيس الفلسطيني مع عدد من الشخصيات السياسية اللبنانية، آخر المستجدات الفلسطينية واللبنانية، والأوضاع العربية والإقليمية والدولية».