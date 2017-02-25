إسرائيل تعتقل 97 فلسطينياً خلال أسبوع في الضفة اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالخليل



تاريخ النشر: السبت 25 فبراير 2017 علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله) وقعت صدامات أمس، بين مئات المتظاهرين الفلسطينيين، وجنود إسرائيليين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، بمناسبة ذكرى المجزرة التي ارتكبها مستوطن يهودي متطرف عام 1994. وحاول مئات الجنود تفريق التظاهرة، مستخدمين الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. ونشر الجيش شاحنات لرش المتظاهرين بالمياه، ورد الفلسطينيون برشق الحجارة، وقام مستوطنون إسرائيليون يقيمون في وسط مدينة الخليل برشق الحجارة تجاه المتظاهرين. ونظمت التظاهرة في ذكرى المجزرة التي ارتكبها المستوطن اليهودي باروخ غولدشتاين في 25 فبراير 1994 حين قتل بسلاحه الرشاش 29 مصلياً فلسطينياً وأصاب أكثر من مئة داخل الحرم الإبراهيمي. من جانبه، وثق نادي الأسير الفلسطيني 97 حالة اعتقال قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظات الضفة الغربية المحتلة، في الفترة الواقعة بين 19 و23 شباط الجاري بينهم سيدة. ... المزيد