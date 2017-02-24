136 دبلوماسياً تركياً يطلبون اللجوء في ألمانيا



تاريخ النشر: السبت 25 فبراير 2017 برلين (أ ف ب) أفادت الحكومة الألمانية بأن 136 تركياً يحملون جوازات سفر دبلوماسية، «قدموا طلبات لجوء» إلى ألمانيا منذ محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في منتصف يوليو الماضي، وهو موضوع حساس جداً للعلاقات بين البلدين. وقالت وزارة الداخلية في رد خطي على سؤال من نائب من الخضر، إن «الحكومة لا تملك أرقاماً مفصلة حول عدد الجنود والموظفين الرسميين الذين فصلوا ودبلوماسيين وأفراد عائلاتهم، لكن الحكومة تعلم أن 136 شخصاً يحملون جوازات سفر دبلوماسية تركية، قدموا طلبات لجوء». وقدمت كل هذه الطلبات بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو التي دفعت بالرئيس التركي إلى إطلاق حملة تطهير واسعة في كل قطاعات المجتمع والتعليم والصحافة والجيش والقضاء.