توقيف سيناتورة معارضة لحرب الرئيس الفلبيني على المخدرات

مانيلا (أ ف ب)

أوقفت عضو مجلس الشيوخ الفلبيني ليلى دي ليما، المعارضة الرئيسة للحرب العنيفة التي يشنها الرئيس رودريجو دوتيرتي على المخدرات، أمس في إطار تحقيق يهدف إلى إسكاتها كما يرى أنصارها.

ونفت دي ليما وزيرة العدل السابقة للصحفيين ،قبيل تسليم نفسها، اتهامات بتهريب المخدرات . وقالت بعد أمسية في مجلس الشيوخ «إنه لشرف كبير أن أسجن من أجل أشياء أكافح من أجلها. أرجوكم، صلوا من أجلي». وتابعت دي ليما التي كانت رئيسة للجنة الفلبينية لحقوق الإنسان «كما قلت منذ البداية، أنا بريئة. ليس هناك أي حقيقة في تلك الاتهامات التي تقول إنني أستفيد من تجارة المخدرات وإنني أتلقى الأموال وأحمي تجاراً مسجونين».

وأضافت أن «الحقيقة ستعرف في الوقت المناسب. لا يمكنهم إسكاتي ومنعي من الكفاح من أجل الحقيقة والعدالة، ضد عمليات القتل اليومية والقمع الذي يمارسه نظام دوتيرتي».

من جهة أخرى، أكدت دي ليما في تسجيل فيديو على فيسبوك «لا شك أن رئيسنا قاتل وسفاح، مريض عقلياً». وكانت دي ليما (57 عاماً) لجأت مساء الخميس إلى مجلس الشيوخ، بعدما هربت من الشرطة التي حاولت اعتقالها في منزلها. وقد أمضت ليلتها في مكتبها قبل أن تسلم نفسها للشرطة. وقد نقلت إلى مركز خاص لاحتجاز المشاهير .

وبدأت الملاحقات ضد دي ليما الأسبوع الماضي بحجة أنها كانت تحمي شبكة لتهريب المخدرات عندما كانت وزيرة للعدل في عهد الرئيس السابق بينينيو اكينو.

وكان دوتيرتي انتخب رئيساً في مايو الماضي بناء على وعد بالقضاء على آفة المخدرات.ومنذ توليه مهامه في نهاية يونيو، قتل 2555 مشتبهاً به. كما قتل حوالى أربعة آلاف آخرين في ظروف لم تعرف. وكانت ليلى دي ليما وصفت دوتيرتي هذا الأسبوع بأنه «سفاح مريض عقلياً»، ودعت الفلبينيين إلى معارضة حملته ضد المخدرات.