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ترامب يهاجم «أف بي آي» لعدم وقفه التسريبات الصحفية
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تاريخ النشر: السبت 25 فبراير 2017

واشنطن (وكالات)

قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس ببادرة غير معهودة، إذ انتقد علناً مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) آخذاً عليه عجزه عن وقف تسريب معلومات متعلقة بالأمن القومي من داخل الجهاز نفسه إلى الصحافة.

وقال ترامب في تغريداته الصباحية المألوفة الـ «إف بي آي» عاجز تماما عن وقف مرتكبي التسريبات حول الأمن القومي المندسين في حكومتنا منذ وقت طويل».

وأضاف «لا يمكنهم حتى العثور على مسربي المعلومات داخل الـ «إف بي آي» نفسه. إن معلومات سرية تسلم إلى الإعلام، ما يمكن أن يكون له تأثير مدمر على الولايات المتحدة. اعثروا عليهم الآن».

وجاء ذلك في وقت بثت شبكة «سي إن إن» صباح أمس تقريرا يفيد بأن الـ إف بي آي رفض مؤخرا طلبا من البيت الأبيض لنفي علنا تقارير إخبارية تحدثت عن اتصالات أجراها أعضاء في فريق حملة ترامب مع عناصر في أجهزة الاستخبارات الروسية خلال 2016.

واستندت الشبكة التلفزيونية في تقريرها إلى «عدد من المسؤولين الأميركيين المطلعين على الملف طلبوا عدم كشف أسمائهم». ... المزيد
     
 

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