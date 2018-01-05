واشنطن تعد الشعب الإيراني بالكثير «إذا استمر»

عواصم (وكالات)

أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن أمام بلاده الكثير لتفعله من أجل الشعب الإيراني إذا استمر في الوقوف من أجل حريته ومن أجل التغيير، وقال خلال حوار مع إذاعة «صوت أميركا»: «إن بلاده ستستمر في دعم المتظاهرين الإيرانيين»، وأعرب عن رغبته في أن يفهم شعب إيران الشاب والمتعلم، أن الولايات المتحدة حليفه الطبيعي. في وقت كرر فيه مسؤول كبير في الإدارة الأميركية تأكيده اعتزام البيت الأبيض فرض عقوبات جديدة على عناصر في النظام الإيراني أو مؤيدين له متورطين في قمع التظاهرات المستمرة منذ 28 ديسمبر الماضي، وقال «ننظر في كل الاحتمالات، بشأن منظمات وأفراد يمكن استهدافهم بمثل هذه الإجراءات العقابية بداعي انتهاك حقوق الإنسان وعمليات رقابة أو إعاقة لحرية التجمع».

وأضاف المسؤول الأميركي الذي طلب عدم ذكر اسمه: «هناك الكثير من المعلومات؛ لذا نعتزم البدء في تجميعها، وواشنطن ستستخدم المصادر الإعلامية كافة التي بتصرفها، لتتمكن من جمع معلومات ملموسة عن مصدر القمع، ومن يسيء لحقوق الإنسان ومن يستخدم العنف ضد متظاهرين لإحالة هذه المعلومات إلى آليتنا لتحديد العقوبات»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ستطلب إدانة إيران من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وقال المسؤول الأميركي: «إن التحرك الاحتجاجي الحالي في إيران شيء مختلف، وغير متوقع لم نشهده منذ الثورة عام 1979، أي خلال الأعوام الأربعين الماضية، والمغزى السياسي لهذه الحركة ليس واضحاً تماماً، ولا يمكن التنبؤ بمآله».

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن لديها صلاحيات واسعة لمحاسبة المسؤولين عن أعمال عنف أو مراقبة أو سرقة بحق المتظاهرين في إيران. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت «إن الوزارة تندد بأشد العبارات بأعمال القتل وتوقيف ألف إيراني على الأقل، وتقول لضحايا النظام الإيراني: لن ننساكم». وتابعت «ندعم هذه التطلعات المشروعة لدى الشعب الإيراني وندعو الحكومة إلى إتاحة حرية تبادل الأفكار والمعلومات»، مؤكدة «يجب أن نتمتع جميعا بالحريات الأساسية والاقتصادية والسياسية نفسها، بما فيها الحق في التظاهر السلمي».