ليبيا والسودان تفقدان حق التصويت في الأمم المتحدة

نيويورك (د ب أ)

فقدت ست دول هي ليبيا والسودان وفنزويلا وبابوا غينيا الجديدة وفانواتو والرأس الأخضر حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعدم سداد المستحقات السنوية الإلزامية. وتحتاج بابوا غينيا الجديدة إلى سداد ما لا يقل عن 139 ألف دولار للأمم المتحدة لاستعادة حقوق التصويت، بينما تدين دولة فانواتو الفقيرة الواقعة في المحيط الهادئ بـ19 ألف دولار، وفقاً لوثيقة للأمم المتحدة.

وفقدت فنزويلا، التي تشهد اضطرابات سياسية وأزمة اقتصادية حادة، حق التصويت للمرة الثانية في ثلاثة أعوام، بعدما بلغت قيمة المستحقات غير المسددة 24 مليون دولار.

ولم يتسن التواصل مع مسؤولين في هذه الدول للحصول على تعليق بعد قرار الأمم المتحدة.

وتحتاج الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دفع مبلغ معين من المال لكي تحتفظ بحق التصويت. وتقوم إحدى اللجان بحساب النسبة المستحقة بناء على تقييمات مثل الناتج المحلي الإجمالي للدولة والديون الخارجية وحصة الفرد من الدخل القومي.