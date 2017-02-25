مياه الأمطار تغمر شمال الرباط

الرباط (وكالات)

غمرت مياه الأمطار الغزيرة شوارع مدينة سلا، شمال العاصمة المغربية، كما تسببت بإيقاف خط الترامواي الذي يعتمد عليه سكانها للانتقال صوب مدينة الرباط.

وذكرت تقارير مغربية، أن السيول ألقت أضراراً بالمحال والبيوت، كما عطلت حركة السير على الجسر الذي يربط مدينة سلا بالعاصمة الرباط، لأكثر من ثلاث ساعات.

وأعلن عمدة مدينة سلا، جامع المعتصم، تشكيل خلية أزمة لتخفيف آثار الفيضانات، عازياً ما حصل إلى غزارة هطول المطر التي بلغت 90 ملمتراً. وغصت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بصور آثار الفيضانات التي تسللت مياهها إلى سيارات وبيوت ومحال تجارية، وسط انتقادات للمسؤولين المحليين. وينتقل الآلاف من مدينة سلا، كل يوم، صوب العاصمة الرباط، عبر الترامواي، أو عبر قطع جسر الحسن الثاني فوق نهر أبي رقراق.