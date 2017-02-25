«داعش» يذبح قبطياً سابعاً في العريش ويحرق منزله

القاهرة (وكالات)

ذبح مسلحون ينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي في سيناء مسيحياً، وأحرقوا منزله بالكامل في العريش شمال سيناء. وقال شهود عيان: إن مسلحين ينتمون لـ«داعش» قاموا بمطاردة كامل رؤوف كامل وشهرته كامل أبو روماني صاحب محل أدوات صحية، وصعدوا خلفه فوق سطح منزله بحي الزهور بالعريش، وذبحوه ثم أحرقوا المنزل بمحتوياته بعد هروب أفراد الأسرة. وكان التنظيم قد قام بذبح وحرق سعد حكيم حنا وابنه مدحت قبل يومين بالعريش أيضاً. كما قاموا بقتل 4 أقباط آخرين خلال الأسبوع الحالي، ليصل عدد الضحايا الأقباط المقتولين على يد التنظيم إلى 7.

وهرب عشرات الأقباط من شمال سيناء بعد سلسلة الاعتداءات عليهم بحسب ما قال أمس مسؤولون في الكنيسة الإنجيلية في الإسماعيلية (على قناة السويس وهي المدينة الأقرب إلى شمال سيناء). ولجأ قرابة 250 مسيحياً فروا من شمال سيناء إلى هذه الكنيسة، بحسب ما قال المسؤول الإداري للكنيسة الشماس نبيل شكر الله.

وأضاف: «جاؤوا مهرولين مع أبنائهم، الوضع صعب للغاية، ونتوقع وصول 50 إلى 60 شخصاً آخرين».

وتزايدت نسبة الاعتداءات التي يتعرض لها مسيحيون في سيناء، وهي منطقة ينشط فيها عناصر من تنظيم داعش، منذ أن نشر مؤخراً الفرع المصري للتنظيم الإرهابي، شريط فيديو على الإنترنت يدعو إلى استهداف الأقباط.

وتضمن الفيديو خطاباً مناهضاً للمسيحيين، تلاه أحد أعضاء التنظيم، وهو الشخص نفسه الذي قام بعد تسجيل هذا الخطاب بتفجير نفسه في كنيسة ملاصقة لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في ديسمبر الماضي في القاهرة، ما أدى إلى مقتل 29 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال. وقال مسؤولون في الكنيسة القبطية: «إنهم استقبلوا عشرات الأقباط من سيناء يطلبون مأوى في مدينة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس، وهي الأقرب إلى شمال سيناء».

من جانب آخر، تمكنت قوات إنفاذ القانون المصرية بشمال سيناء من اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيس متفرع منه 3 أنفاق أخرى، على الشريط الحدودي جنوب مدينة رفح. وقال المتحدث العسكري المصري أمس في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنه تبين وجود غرفة تحكم رئيسة تتوسط جسم النفق، وكابلات اتصال وكهرباء وسماعات لتكبير الصوت وماسورة أكسجين».