عقوبات أميركية على قياديين في «النصرة»



تاريخ النشر: السبت 25 فبراير 2017 واشنطن (أ ف ب) أدرجت الولايات المتحدة اثنين من قياديي جبهة «فتح الشام» التي كانت تسمى «النصرة» في سوريا على لائحتها السوداء للعقوبات. وأعلنت وزارة الخزانة في بيان الليلة قبل الماضية، فرض عقوبات مالية على أياد نظمي صالح خليل الذي كان قبل عام الرجل الثالث في قيادة «النصرة» ويوصف بأنه «أمير» المنطقة الساحلية. أما الرجل الثاني فهو بسام أحمد الحصري المتهم بأنه كان لفترة طويلة، صلة الوصل بين الجبهة المتطرفة وتنظيم «القاعدة» وأمير في درعا، بحسب البيان. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الوكالة التابعة لوزارة الخزانة الأميركية المكلفة تنفيذ العقوبات، إن الرجلين متهمان بالإرهاب.