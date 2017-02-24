«داعش» يجبر أطفالاً ومعاقين على تنفيذ عمليات انتحارية



تاريخ النشر: السبت 25 فبراير 2017 عواصم (الاتحاد، وكالات) أعلن جنرال أميركي أن تنظيم «داعش» يجبر أطفالاً ومعاقين على قيادة شاحنات مفخخة وتفجير أنفسهم وسط القوات العراقية، في أحدث فصول ممارسات التنظيم الإرهابي الإجرامية البشعة المجردة من أبسط مبادئ الإنسانية والأخلاق البشرية. وأكد الجنرال الأميركي مات إيسلر في مقابلة مع مجموعة من الصحفيين المرافقين لوزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إلى العراق منذ 4 أيام، «رأينا أشخاصاً أجبروا بالقوة على قيادة سيارة مفخخة بعد حشرهم داخلها وقيدوا بالسلاسل». وأضاف: «رأينا أطفالاً يدفعون داخل السيارات المفخخة كسائقين، أشخاصاً غير قادرين على المشي... لا أعرف إذا ما كانوا وقعوا للقيام بالمهمة». وأشار إلى أن قوات التحالف الدولي لاحظت، في مناسبات عدة، سيارات مفخخة عادت عن هدفها في اللحظة الأخيرة للاختباء خلف مبانٍ. ولفت إيسلر إلى أن تقييد السائقين تكتيك يبدو جديداً نسبياً لدى التنظيم الإرهابي، وظهر مع وصول القوات العراقية إلى ضفة نهر دجلة خلال عملية تحرير شرق الموصل.