محمد بن راشد.. من القياديين الأكثر تأثيراً في العالم علـى مـواقع التـواصـل الاجتمـاعـي

دبي (الاتحاد)

سجّلت حسابات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، زيادة كبيرة في عدد متابعيه في عام 2016، تخطت في مجموعها الـ 15 مليوناً، وسط تفاعل كبير مع صفحات سموه، معززاً سموه مكانته كأحد أكثر القياديين في العالم تأثيراً عبر مختلف المنصات الاجتماعية التواصلية.

وسجل حساب سموه الرسمي على موقع «لينكد إن» زيادة بمعدل الضعف في عدد متابعيه، ليصل إلى أكثر من مليون شخص، وهي الزيادة الأعلى من بين كل حسابات سموه على مواقع التواصل الاجتماعي التي تضم إلى جانب «لينكد إن»، «تويتر»، و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«يوتيوب»، و«غوغل بلَس».

إلى ذلك، سجل حساب سموه على موقع «تويتر» زيادةً كبيرةً في عام 2016 ليتخطى عدد متابعيه 7.2 مليون شخص، وهو ما يشكل نحو نصف إجمالي عدد متابعيه، ما يجعل حساب سموه على «تويتر» الأكثر متابعةً من بين مجموع متابعيه على حساباته التواصلية الأخرى، كما سجّل حساب سموّه على موقع «فيسبوك» في عام 2016 زيادةً تُقدر بأكثر من نصف مليون متابع جديد.

«لينكد إن»