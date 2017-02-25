60 قتيلاً بينهم جنديان تركيان بتفجيرين انتحاريين بمنطقة الباب

وكالات (عواصم)

سقط 60 قتيلاً، بينهم 35 مدنياً، وجنديان تركيان بتفجيرين انتحاري وبسيارة مفخخة نفذهما «داعش» أمس، مستهدفاً قوات «درع الفرات» بقرية سوسيان على بعد نحو 8 كلم من مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك غداة طرد التنظيم الإرهابي من آخر معقل له شمال غرب سوريا.

في حين أكدت هيئة الأركان التركية، أن قوات الجيش السوري الحر المشاركة في عملية «درع الفرات» بسطت السيطرة على كافة الأحياء بمدينة الباب، وأن

عمليات تطهير المناطق المسيطر عليها من الألغام والعوائق والعبوات الناسفة، ما تزال متواصلة.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 48 شخصاً بالاعتداء الانتحاري الذي استهدف مقاتلي المعارضة المشاركين في «درع الفرات» المدعومة من تركيا، بينما أعلن المرصد السوري الحقوقي أن 42 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بالتفجير الإرهابي.