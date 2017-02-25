غارات عراقية غير مسبوقة ضد مواقع «داعش» في سوريا

سرمد الطويل ، وكالات (عواصم)

نفذت مقاتلات عراقية طراز «أف 16» سلسلة غارات جوية غير مسبوقة على مواقع «داعش» في مدينة البوكمال السورية، فيما أكدت مصادر عسكرية وأمنية أن الضربات دكت مقرات يستخدمها التنظيم الإرهابي لإعداد السيارات المفخخة في المدينة الواقعة في محافظة دير الزور، في ضوء معلومات استخبارية. وسارعت وزارة الخارجية السورية لتأكيد وقوع الضربات المدمرة، قائلة إنها تمت «بتنسيق كامل» مع الحكومة في دمشق.

وغداة تحرير مطار الموصل ومعسكر الغزلاني بالكامل في معركة الساحل الأيمن، اقتحمت القوات العراقية منطقة المأمون أول حي تدخله في الحافة الجنوبية الغربية للمدينة، بينما أكدت قيادة عمليات «قادمون يا نينوى»، أن قوات الرد السريع اقتحمت منطقتي الطيران والجوسق، وباتت على بعد أمتار من الجسر الرابع في المحور نفسه.

كما أكدت القوات المشاركة أن أعداداً كبيرة وتشكيلات مقاتلة كاملة من «داعش» استسلمت أمس، بكامل عدتها وعتادها غرب الموصل. ولقي 15 من قوات حرس الحدود العراقية، وبينهم ضابطان، حتفهم أمس باعتداء شنه التنظيم الإرهابي بانتحاريين وسيارات مفخخة، استهدف مقراً لهم في معبر طريبيل على الحدود العراقية- الأردنية.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان أمس، «وجهنا أوامرنا لقيادة القوة الجوية بضرب مواقع الإرهاب (الداعشي) في حصيبة (عراقية حدودية) وكذلك في البوكمال داخل الأراضي السورية، والتي كانت مسؤولة عن التفجيرات الإرهابية الأخيرة في بغداد»، مشيراً إلى أن العملية نفذت «بنجاح باهر».