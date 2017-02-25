الآلاف يشيعون جثمان اللواء اليافعي في عدن

صنعاء (الاتحاد)

شيع آلاف اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، أمس الجمعة، جثمان اللواء الركن أحمد سيف اليافعي، نائب رئيس هيئة الأركان العامة الذي استشهد الأربعاء بينما كان يقود المعارك ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم خارج مدينة المخا الساحلية جنوب غرب البلاد. وشارك الرئيس عبدربه منصور هادي في مراسيم التشييع، حيث أدى وعدد من مساعديه ومستشاريه ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وقيادات عسكرية وأمنية صلاة الجنازة بمسجد حقات في عدن. ووصف هادي رحيل اللواء اليافعي بـ «المصاب الفادح»، وقال مخاطباً نجل الفقيد، منيف أحمد سيف، «لقد صنع والدكم مجده، واختط مسيرة حياته الحافلة بالتضحية والعطاء بالصبر والشجاعة والتسلح بالقيم الفاضلة والإيمان بعدالة ونصرة قضيته التي عاش واستشهد من أجلها في سبيل الحرية والكرامة والانعتاق، ودحر فلول الكهنوت والمليشيات الغازية التي لا تعي قدسية الحرية ومفهوم الحياة بحربها العدوانية الظالمة على الشعب والوطن وتدمير مقدراته».

وأضاف «إن تضحيات خيرة وأكفاء رجالنا لن تذهب هدراً، بل ستخلد مع أمجاد صناع الحياة من أبناء شعبنا الذين يرسمون الضوء في نهاية النفق»، مؤكداً رعايته الكاملة لأسرة وذوي الشهيد اليافعي «وكل قطرة دم سقطت في ميادين العزة والكرامة». وبعد ذلك، جرى تشييع شعبي لجثمان اللواء اليافعي الذي ووري الثرى بمقبرة «أبو حربة» بمدينة الشعب غرب عدن، بعد أن أدى الآلاف صلاة الجنازة بمسجد الفردوس بحي الشيخ عثمان وسط المدينة، حيث عززت قوات الحزام الأمني انتشارها في المنطقة لتأمين مراسم التشييع والدفن.