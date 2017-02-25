«الشرعية» تحرز مكاسب في البيضاء ومصرع 22 حوثياً

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

أحرزت المقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية في اليمن أمس الجمعة، مكاسب جديدة في المعارك ضد ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في محافظة البيضاء وسط البلاد. وأعلنت مصادر متعددة في المقاومة الشعبية بالبيضاء تحرير منطقة «حمة لقاح» في بلدة القريشية، شمال المحافظة، بعد اشتباكات عنيفة اندلعت، فجر الجمعة، واستمرت حتى المساء. وذكرت أن 22 على الأقل من عناصر الميليشيات، بينهم قيادي ميداني بجماعة الحوثي يدعى أبو حيدان، لقوا مصرعهم خلال المواجهات التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، مشيرة أيضاً إلى تدمير معدات عسكرية للميليشيات خلال الاشتباكات. وأوضحت المصادر أن أربعة حوثيين قتلوا في هجوم للمقاومة الشعبية، مساء الجمعة، على عربة عسكرية للميليشيات كانت تنقل أسلحة وذخائر إلى المنطقة.

ونشرت وسائل إعلام محلية، مساء الجمعة، صوراً لجثث تعود لمسلحين حوثيين لقوا مصرعهم أمس، في الاشتباكات بالبيضاء، المحافظة المضطربة منذ اجتياحها من قبل المتمردين الشيعة أواخر العام 2014. وفي سياق متصل، استمرت أمس، الاشتباكات العنيفة بين المتمردين الحوثيين ومقاتلي المقاومة الشعبية في بلدة عتمة بمحافظة ذمار المجاورة. ويحاول الحوثيون منذ أيام استعادة مركز بلدة عتمة في غرب محافظة ذمار من المقاومة الشعبية، ويرسلون المزيد من التعزيزات لاقتحام البلدة حيث يتحصن المسلحون القبليون.

وقصف طيران التحالف العربي، ليل الخميس الجمعة، موقعاً عسكرياً للميليشيات الحوثية في نقيل خرصة بيت سعدان في عتمة، بحسب مصادر محلية. كما قصفت المقاتلات مواقع متفرقة للميليشيات في شمال المخا غرب محافظة تعز (جنوب غرب)، وفي بلدة الخوخة المجاورة، والتابعة لمحافظة الحديدة (غرب) وباتت القوات الحكومية التي تزحف من المخا على بعد 30 كيلومتراً منها. وجدد الطيران العربي مساء أمس، غاراته على مدينتي حرض وميدي الحدوديتين مع السعودية في شمال محافظة حجة (شمال غرب)، وقصف أهدافاً للميليشيات في بلدتي كتاف وباقم المتاخمتين للمملكة في شمال صعدة، المعقل الرئيس للمتمردين الحوثيين في أقصى شمال البلاد الغارقة في الحرب منذ عامين.

من جانب آخر، ضرب تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن معسكراً لقوات الحزام الأمني في محافظة أبين (جنوب) وخلف 25 ضحية، بينهم جنود ومدنيون ، إثر هجوم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري أعقبته اشتباكات. وأفاد مصدر أمني «الاتحاد» أن انتحارياً فجر سيارته المفخخة في بوابة معسكر الحزام الأمني في زنجبار «معسكر النجدة سابقا» ما أسفر عن مقتل 3 جنود في الحراسة وامرأتين كانتا مارتين من الموقع إلى جانب تدمير مدرعة وطقمين عسكريين، مضيفاً أن الانفجار أعقبته اشتباكات عنيفة بين مسلحي التنظيم الذين يرتدون ملابس عسكرية في ساحة المعسكر وأسفر عن سقوط 7 جنود و3 سجناء كانوا يتواجدون في مبنى المعسكر. وأضاف أن المهاجمين تمكنوا من الانسحاب من المعسكر عقب الهجوم الإرهابي الذي نفذوه في أوقات مبكرة من صباح أمس. وأشار المقدم محمد العوبان قائد قوات الحزام الأمني في زنجبار، أن العملية الإرهابية منظمة ومعد لها مسبقاً، مشيراً إلى أن العناصر الإرهابية ترتدي ملابس عسكرية، وسترات واقية من الرصاص حاولت تسهيل دخول الانتحاري بسيارته المفخخة التي تحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات إلى داخل المعسكر إلا أنه تم إفشال هذه المحاولة وتفجير السيارة في البوابة الخارجية، ما أسفر عن استشهاد 3 جنود وإصابة آخرين.

وأضاف العناصر الإرهابية تمكنت من التمركز في 4 اتجاهات وإطلاق أعيرة نارية صوب الجنود الذين انتشروا من أجل تأمين المعسكر وأسفرت الاشتباكات عن استشهاد 7 جنود وإصابة آخرين، مشيراً إلى أن تلك العناصر ارتدت الملابس العسكرية من أجل تسهيل حركتها في محيط المعسكر وتنفيذها للهجوم، مشيراً إلى أنه تم صد الهجوم وإفشاله.

وتوعد قائد قوات الحزام الأمني بأن القوات ستواصل ملاحقتها للعناصر الإرهابية وتخليص أبين من شرورها، وأن المهاجمين الذين شنوا الهجوم سيدفعون الثمن، وأن دماء الشهداء لن تذهب هدراً. وجاء هذا الهجوم عقب أيام فقط من تمكن تنظيم القاعدة من احتجاز ثلاث شاحنات على متنها أسلحة كانت قادمة من محافظة مأرب صوب محافظة تعز دعماً للمقاومة هناك. من جهة أخرى أبطلت أجهزة الأمن في محافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد، عبوات ناسفة تم زرعها بالقرب من مركز للشرطة في مديرية غيل باوزير.

وأفاد مصدر عسكري في المنطقة الثانية لـ»الاتحاد» أن الفرق الهندسية التابعة للمنطقة تمكنت من إبطال مفعول عدد من العبوات الناسفة التي تم تجهيزها للتفجير عبر جهاز اتصال بالقرب من مبنى الشرطة في غيل باوزير، مشيراً إلى أن العناصر الإرهابية تحاول خلق حالة من الرعب والهلع في صفوف الأهالي في ظل النجاحات المتواصلة التي تحققها قوات النخبة والأجهزة الأمنية الأخرى في حضرموت لتعزيز الأمن والأمان في المحافظة. وشنت قوات أمنية في محافظة لحج حملة لتعقب عناصر من تنظيم القاعدة في ضواحي مدينة الحوطة عاصمة المحافظة، جنوب البلاد.

وأفاد مصدر محلي لـ«الاتحاد» أن القوات داهمت مزرعة نائية في شمال شرق الحوطة تمركزت فيها عناصر إرهابية، مشيراً إلى أن إطلاق نار اندلع بين الجنود والعناصر وأسفر عن اعتقال عدد من العناصر فيما لاذ آخرون بالفرار. وأشار المصدر إلى أنه تم العثور في المزرعة على عبوات ناسفة معدة للتفجير ووثائق خاصة بتنظيم القاعدة، مؤكداً أن السلطات الأمنية والمحلية أعلنت عن إطلاق حملة لمداهمة المناطق النائية في ضواحي الحوطة وتبن وملاحقة فلول تنظيمي القاعدة وداعش الفارة.