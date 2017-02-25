بالصور.. منصور بن زايد يشهد تدريبات مانشستر سيتي

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تدريبات الفريق التي أجراها مساء أمس، بملعب «قصر الإمارات» في أبوظبي.

وعقب حصة التدريب، التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بقيادة المدرب بيب جوارديولا.

حضر التدريب واللقاء، معالي خلدون المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، رئيس نادي مانشستر سيتي، ومعالي محمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، عضو مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، وجمهور غفير من محبي ومعجبي نادي مانشستر سيتي.