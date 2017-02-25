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التقى اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني

بالصور.. منصور بن زايد يشهد تدريبات مانشستر سيتي

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تاريخ النشر: السبت 25 فبراير 2017

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تدريبات الفريق التي أجراها مساء أمس، بملعب «قصر الإمارات» في أبوظبي.

وعقب حصة التدريب، التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بقيادة المدرب بيب جوارديولا.

حضر التدريب واللقاء، معالي خلدون المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، رئيس نادي مانشستر سيتي، ومعالي محمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، عضو مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، وجمهور غفير من محبي ومعجبي نادي مانشستر سيتي.

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