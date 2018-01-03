تونس تعتقل 12 تكفيرياً

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن وحداتها الأمنية تمكّنت من تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 9 عناصر تنشط بمدينة هرقلة من محافظة سوسة ،كانوا يخططون لاستهداف مركز أمن وميدان رماية مستعمل من طرف الوحدات الأمنية، إضافة إلى التخطيط لاغتيال أحد أعوان الأمن.

وأكدت الداخلية في بيان آخر إيقاف عنصر تكفيري عمره 29 عاماً، اعترف بالتحرّي معه، بأنّه كان يعتزم التّحوّل إلى سوريا للالتحاق بالجماعات الإرهابية، كما ثبت تعمّده تنزيل مقاطع فيديو وخطب تحرّض على الإرهاب .كما أوضحت الداخلية في بيان ثالث القبض على متشدد ديني من مواليد 1990 قام بالتواصل مع جماعات إرهابية عبر صفحات التواصل الاجتماعي داخل وخارج حدود الوطن، كما تبيّن أنه يزور مواقع على الإنترنت، خاصة بتفكيك وشراء الأسلحة، وأضاف البيان أنه تم اعتقال عنصر تكفيري يبلغ من العمر 34 عاماً من أجل «الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي».