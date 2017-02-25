الإمارات تحتفي بذكرى استقلال الكويت محمد بن راشد: حفظ الله كويت المحبة



تاريخ النشر: السبت 25 فبراير 2017 أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دولة الكويت، حكومة وشعباً، بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت، وذلك في تغريدات لسموه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وقال سموه: «أهل الكويت أهلي وإخوتي.. وأميرهم صديق ومعلم وأخ كبير. وعلاقة الشعبين علاقة قرابة ونسب ومحبة.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويديم الألفة والمحبة». وأضاف سموه: «كل التهنئة للكويت قيادة وشعباً بعيدهم الوطني المجيد وعيد التحرير لترابهم الأبي.. حفظ الله كويت المحبة وحفظ أميرها وشعبها». وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، باسم حكومة وشعب الإمارات: «إلى كويت المحبة.. قيادة وشعباً.. نبارك لكم عيدكم الوطني المجيد..وعيد التحرير لترابكم الوطني الأبي.. ونخص بالتهنئة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.. قائد الإنسانية.. ورائد الخير عربياً وعالمياً..لكم منا كل المحبة.. والتمنيات بدوام العزة والتقدم». وهنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، دولة الكويت، قيادة وشعباً، بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت، وذلك في تغريدات لسموه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». ... المزيد