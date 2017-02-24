مهرجان تورنتو يخفض عدد أفلامه



تاريخ النشر: السبت 25 فبراير 2017 أوتاوا (أ ف ب) خفض مهرجان تورنتو الدولي للفيلم برنامجه من الأفلام الطويلة والقصيرة بحوالي مئة عمل، خلال دورته المقبلة في سبتمبر المقبل، على ما أعلن المنظمون، وكان مهرجان السينما الأهم في أميركا الشمالية يتعرض لانتقادات قوية حول العدد الكبير جداً من العروض والفئات ما يشكل معضلة للعاملين في أوساط السينما ولرواد المهرجان. وقال المدير الفني للمهرجان كامرون بايلي في بيان: «نجاح المهرجان منذ أربعة عقود يضعنا أمام تحديات إيجاد توازن من أجل تقديم خيار سخي من الأفلام لأكثر من 400 ألف من رواد المهرجان.