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بيونسيه تنسحب من «كوتشيلا»
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تاريخ النشر: السبت 25 فبراير 2017

لوس أنجلوس (رويترز)

اعتذرت المغنية الأميركية بيونسيه عن الغناء في مهرجان كوتشيلا الموسيقي الذي يقام في كاليفورنيا في أبريل المقبل بناء على أوامر الأطباء بسبب حملها، لكن منظمين قالوا في بيان إن المغنية البالغة من العمر 35 عاما والتي تنتظر توأما ستكون المغنية الرئيسة في المهرجان خلال عام 2018.

وقال بيان شركة جولدن فويس المنظمة للمهرجان وشركة باركوود انترتينمت التي تملكها بيونسيه «في أعقاب نصيحة من أطبائها بتقليل نشاطها في الشهور المقبلة قررت بيونسيه ألا تشارك بالغناء في حفلات مهرجان كوتشيلا فالي ميوزيك آند أرت لعام 2017».

وكان من المقرر أن تكون بيونسيه المغنية الرئيسة في المهرجان السنوي في صحراء جنوب كاليفورنيا بين 15 و22 أبريل، ولم يتضح من سيحل محلها.

     
 

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