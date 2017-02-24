غداء مع برلسكوني لدعم متضرري الزلازل

روما (أ ف ب)

عرض سيلفيو برلسكوني عبر الإنترنت للبيع في مزاد غداء معه يذهب ريعه إلى المتضررين من الزلازل الأخيرة التي ضربت وسط إيطاليا.

وجاء على موقع «تشاريتيستارز.كوم»، «تناولوا الطعام مع سيلفيو برلسكوني. فوزوا بفرصة نادرة للمشاركة في غداء عمل مع سيلفيو برلسكوني. فهو أحد أعمدة المجتمع والسياسة في إيطاليا».

كما جاء على الموقع أن الغداء سيحصل في ميلانو (شمال إيطاليا) بحسب جدول أعمال رئيس الحكومة الإيطالي السابق، مشيراً إلى أن الفائز لن يتمكن من اصطحاب أكثر من شخصين معه. وكتب برلسكوني يقول على صفحته عبر شبكة «فيس بوك»: «أيها الأصدقاء الأعزاء قررت أن أشارك في هذا المزاد، لأني أؤمن أن كل واحد منا يجب أن يبذل قصارى جهده لمساعدة مواطنيه الذين يواجهون صعوبات».