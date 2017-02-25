متحجرات بطريق عمره 61 مليون عام

باريس (أ ف ب)

عثر في نيوزيلندا على متحجرات لطير بطريق عملاق عاش قبل 61 مليون عام، ما يعني أن أسلاف هذه الطيور تعايشت مع الديناصورات في الماضي الغابر للأرض، على ما جاء في دراسة علمية نشرتها مجلة «نيتشر».

وقال معدو هذه الدراسة إن هاويا عثر على المتحجرات في الجزيرة الجنوبية من نيوزيلندا، وهي «واحدة من أقدم متحجرات البطريق في العام».

وتوصل الفريق إلى أن هذا البطريق عاش قبل 61 مليون سنة، في العصر الباليوسيني.

وسبق أن عثر في المنطقة نفسها على متحجرات لطير بطريق عاش في الحقبة ذاتها، لكنها لم تكن بهذا الحجم، وقال جيرالد ماير الباحث في متحف التاريخ الطبيعي في فرانكفورت والمشارك في هذه الدراسة «هذان الطيران اللذان عاشا في المنطقة نفسها مختلفان من حيث الشكل».

فالبطريق الثاني طوله متر و50 سنتيمترا وقد أطلق عليه اسم «بطريق وايبارا العملاق» وهو أطول بثلاثين سنتيمترا من البطريق الأول.