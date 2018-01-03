روسيا تستأنف الرحلات الجوية إلى القاهرة

موسكو (وكالات)
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، مرسوماً باستئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة، وفق ما أظهرت وثيقة نشرت على موقع الحكومة الروسية أمس، الأمر الذي يساهم في استعادة مصر للسياحة الروسية.
وكانت روسيا أوقفت الرحلات الجوية المدنية إلى مصر عام 2015 بعدما فجر متشددون قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة متروجيت الروسية بعد قليل من إقلاعها من مطار شرم الشيخ، وقُتل جميع من كانوا على الطائرة، وعددهم 224 شخصاً. ووجه الحادث ووقف الطيران الروسي ضربة لصناعة السياحة في مصر، وهي مصدر رئيس للعملة الصعبة.
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