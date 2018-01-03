روسيا تستأنف الرحلات الجوية إلى القاهرة

موسكو (وكالات)

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، مرسوماً باستئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة، وفق ما أظهرت وثيقة نشرت على موقع الحكومة الروسية أمس، الأمر الذي يساهم في استعادة مصر للسياحة الروسية.

وكانت روسيا أوقفت الرحلات الجوية المدنية إلى مصر عام 2015 بعدما فجر متشددون قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة متروجيت الروسية بعد قليل من إقلاعها من مطار شرم الشيخ، وقُتل جميع من كانوا على الطائرة، وعددهم 224 شخصاً. ووجه الحادث ووقف الطيران الروسي ضربة لصناعة السياحة في مصر، وهي مصدر رئيس للعملة الصعبة.

وكان وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، أعلن أن استئناف رحلات شركة «مصر للطيران» إلى موسكو سيبدأ بعد توقيع المرسوم من جانب الرئيس فلاديمير بوتين. وفي يوم الجمعة الماضي، وقع الوزير الروسي مع وزير الطيران المدني المصري، في موسكو، بروتوكول استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة.